To, kiedy szczepionki trafią za naszą wschodnią granicę, zależy od terminu podpisania umowy. Pomóc Polsce w odsprzedaży szczepionek ma Komisja Europejska.

Szczepienia przeciw koronawirusowi. Polska nie sprzedała szczepionek

"Polska na dziś nikomu nie odsprzedała żadnych szczepionek" - poinformował dziennikarkę RMF FM resort zdrowia. Była to odpowiedź na pytanie zadane przez stację po słowach wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa, który kilka dni temu przekazał, że KE wspomaga Polskę w odsprzedaży 1,2 mln dawek szczepionki AstraZeneca/Oxford.

Ukraina negocjuje ws. nadwyżek szczepionki. "Mamy kontakty w Polsce"

Kiedy szczepionki trafią na Ukrainę? "Odsprzedaż to znak solidarności"

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że termin odsprzedaży szczepionek jest zależny od “terminu podpisania umowy, ale też jest powiązany z kalendarzem dostaw AstraZeneca do UE, który uległ znacznym zmianom i redukcjom". Podobne stanowisko zaprezentował rzecznik Komisji Europejskiej, który poinformował, że "trochę czasu zajmie, zanim będzie można rozpocząć dostarczanie".

Rzecznik podkreślił również, że "w międzyczasie - za pośrednictwem programu COVAX - Ukraina otrzyma przed końcem miesiąca lub od początku marca 117 tysięcy szczepionek od Pfizera oraz w I i II kwartale 2,2 miliona szczepionek od AstraZeneki". A ofertę Polski dla wschodniego sąsiada nazwał znakiem solidarności.

MZ: 5 334 nowych przypadków zakażenia. Nie żyje kolejnych 98 osób

Szczepionki nie pochodzą z puli dla polskich obywateli

W ten sam sposób ofertę tłumaczy także polskie Ministerstwo Zdrowia. "Oferta odsprzedaży dawek jest wyrazem wsparcia dla partnerów oraz troski o globalne bezpieczeństwo zdrowotne, także w najbliższym sąsiedztwie Polski i UE" - napisał w odpowiedzi do dziennikarki RMF FM resort zdrowia. Ministerstwo podkreśla, że szczepionki, które mają zostać sprzedane, nie pochodzą z puli przeznaczonej dla Polaków. Szczepionki zostaną odsprzedane w tej samej cenie, którą wynegocjowała Komisja Europejska i którą zapłaciła Polska.