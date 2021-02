Ksiądz do uczestniczek Strajków Kobiet: Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Ksiądz Jerzy Szymik w felietonie w "Gościu Niedzielnym" zwraca się do uczestniczek Strajku Kobiet, by "zawróciły z tej drogi, która prowadzi do przepaści". Pisze też, że z udziału w protestach należy się wyspowiadać, bo to ciężki grzech. "Wymażcie błyskawice z maseczek".

6 Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl