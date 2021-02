Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim

Prognoza pogody na niedzielę. Ostrzeżenie IMGW

"Przewiduje się okresami zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h oraz okresami opady śniegu" - czytamy w alercie opublikowanym przez IMGW.

Pogoda. Widać już koniec zimy? Czy spodziewać się kolejnej fali mrozu?

Prognoza pogody. Alert potrwa do poniedziałku

Wydany przez IMGW żółty alert obowiązuje od niedzieli rana i potrwa do poniedziałku. Według ostrzeżenia zamiecie śnieżne i zawieje wystąpią z 80-procentowym prawdopodobieństwem. Ostrzeżeniem zostało objęte całe województwo podkarpackie.

W Małopolsce alert obowiązuje w trzech powiatach dąbrowskim, gorlickim, tarnowskimi oraz w mieście Tarnów. W województwie świętokrzyskim zamieci mogą spodziewać się mieszkańcy powiatów opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Na Lubelszczyźnie zawieje mogą pojawić się w powiatach biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubelskim, łęczyńskim, opolskim, świdnickim, tomaszowskim, zamojskimi oraz w Lublinie, Chełmie i Zamościu.

Prognoza pogody na tydzień [15-21 lutego]

Prognoza pogody na niedzielę dla innych regionów Polski

W niedzielę na wschodzie i zachodnich krańcach kraju pojawią się zachmurzenia. Będzie wiał wiatr, który na zachodzie osiągnie do 20 km/h, a na wschodzie nawet do 55 km/h. Temperatura w kraju będzie się wahać od -6 stopni do 0. Najcieplej będzie na Pomorzu.

