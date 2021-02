Bernie Sanders dostanie "rękawice furmańskie" od sądeckich górali

Górale z Łomnicy-Zdrój i Piwnicznej-Zdrój wysłali do senatora USA Berniego Sandera "rękawice furmańskie". Do przesyłki dodali list, w którym przyznali, że słynne zdjęcie z inauguracji Joe Bidena zainspirowało ich do "podzielenia się małym kawałkiem tradycji".

