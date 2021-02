Poznań. Legendarny napis wrócił po 40 latach. "Partyjny bełkot to nie informacje"

"Partyjny bełkot to nie informacje" - taki napis pojawił się w czwartek pod wiaduktem przy ulicy Nowowiejskiego w Poznaniu. To bezpośrednie nawiązanie do legendarnego napisu "Partyjny bełkot to nie informacja" namalowanego w grudniu 1981 r. przez opozycyjnego działacza Krzysztofa Stasiewskiego.

Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta