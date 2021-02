Prognoza pogody na tydzień [15-21 lutego]. Pierwsza połowa tygodnia mroźna, później będzie cieplej

Na wschodzie Polski mróz utrzyma się do piątku. Nieco cieplej w drugiej połowie tygodnia będzie w zachodniej części kraju. Najniższą temperaturę w tym tygodniu odnotujemy w okolicach województwa podlaskiego.

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Chłodny początek nowego tygodnia

W poniedziałek najniższa temperatura będzie we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Suwałkach, termometry w tych miastach wskażą 7 stopni na minusie. Z kolei najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie temperatura będzie równa zeru. Opadów śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy środkowej oraz południowej Polski.

Znaczne ochłodzenie przyjdzie we wtorek, a temperatura w województwie mazowieckim i podlaskim będzie się wahać od -10 do -14 stopni. Najwyższe temperatury tego dnia odnotują mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, od zera do -4 stopni.

W środę, we wschodniej części Polski możemy spodziewać się opadów śniegu, tam też będzie najzimniej, do - 11 stopni. Najcieplej ponownie na zachodzie od zera do -4 stopni. W tej części kraju przewidywane są duże zachmurzenia oraz opady deszczu i śniegu.

Pogoda. Widać już koniec zimy? Czy spodziewać się kolejnej fali mrozu?

Pogoda na czwartek i piątek. Na zachodzie plusowa temperatura

W czwartek do 3 do 7 stopni na plusie w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim. Od 2 do -1 stopnia w centralnej Polsce. Wschodnia część kraju z minusowymi temperaturami, nawet do - 11 stopni w Suwałkach. Śnieg poprószy jedynie w województwach małopolskim, podkarpackim i mazowieckim.

Piątek przyniesie opady deszczu na zachodzie Polski. Tam też będzie najcieplej, od 7 do 5 stopni na plusie, a im dalej na wschód, tym niższe temperatury. Najzimniej na wschodnich krańcach Polski, tam termometry mogą wskazać temperaturę poniżej zera. W pozostałych częściach kraju od 2 do 5 stopni powyżej zera.

Temperatura odczuwalna. Co oznacza? Czym różni się od temperatury rzeczywistej?

Prognoza pogody na weekend. W niedzielę może dojść do ocieplenia

W sobotę w całym kraju temperatura powyżej zera, najcieplej w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 7 stopni. Najchłodniej będzie w województwach dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim: od zera do 1 stopnia na plusie. Wschodnia część kraju znajdzie się pod chmurami, jednak opady deszczu przewidywane są wyłącznie na południowo-wschodnim krańcu Polski.

W niedzielę synoptycy nie przewidują opadów. Dodatkowo tego dnia ma być bezchmurne niebo. Wysokie temperatury z soboty utrzymają się również w niedzielę. Najchłodniej ponownie w województwie dolnośląskim, około zera.

Zobacz wideo Ekspert o znaczeniu tegorocznej zimy i zmianach klimatu

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.