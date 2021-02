Pogoda na weekend [13-14 lutego]. Odrobina słońca i wciąż duży mróz

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że na cieplejsze Walentynki mogą liczyć tylko mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Tylko w tym regionie temperatura zbliży się do 0 stopni Celsjusza. W sobotę w niemal całej Polsce opady śniegu, w niedzielę opady ograniczą się do północnej części kraju.

REKLAMA

Pogoda na sobotę 13 lutego. Opady śniegu w niemal całej Polsce

Najniższą temperaturę pokażą termometry na południu Polski. W Krakowie i Rzeszowie prognozuje się od -7 do -8 stopni, w Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Lublinie będzie od -5 do -6 stopni. W centralnej Polsce będzie od -2 stopni w Warszawie i Łodzi do -4 w Kielcach. Najcieplejszy dzień będzie na północnym zachodzie kraju. W Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy termometry pokażą 0 stopni. Odrobinę chłodniej będzie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie prognozuje się -1 stopnień Celsjusza.

Szczecin. Niecodzienne odkrycie pod Zamkiem. Odkryto średniowieczny tunel

W sobotę Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad południową Norwegią. W ciągu dnia opady śniegu będą przemieszczać się znad Polski północnej, przez Polskę centralną, aż na południe kraju. Front, który przyniesie ze sobą opady śniegu, wieczorem zawiśnie nad południowo-wschodnią Polską. Dość silny wiatr w rejonach górskich osiągnie średnią prędkość od 30 do 40 km/h, a w porywach do 100 km/h w Tatrach i 80 km/h w Beskidach i Bieszczadach.

Pogoda na niedzielę 14 lutego. Najchłodniej na południu kraju

W niedzielę pojawi się więcej słońca. Na największe przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego, ale dużo promieni słonecznych pojawi się również w południowej, zachodniej i centralnej Polsce. Najniższą temperaturę pokażą niezmiennie termometry na południu. Synoptycy prognozują, że w Krakowie, Katowicach i Opolu będzie od -6 do -7 stopni. Dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego synoptycy prognozują od -2 do -4 stopni. W Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku i Bydgoszczy będzie 0 stopni, a na ścianie wschodniej, w Lublinie i Rzeszowie od -3 do -5 stopni.

Jest raport działań antyterrorystów na strajku. Ale nie będzie ujawniony

Opady śniegu pojawią się przede wszystkim w północno-wschodniej Polsce, ale wieczorem mogą zawitać również do wschodnich powiatów województwa pomorskiego. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć lokalnie o około 5 centymetrów. Wiatr umiarkowany, a w Zatoce Gdańskiej i górach silny z porywami o prędkości dochodzącej do 70 km/h.