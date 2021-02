Pogoda. Tatry w uścisku mrozu. Temperatura odczuwalna to nawet -63 stopnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał niedawno, że do Polski zbliża się skandynawski wyż, przynoszący ze sobą masy arktycznego powietrza. Synoptycy przewidywali, że możemy spodziewać się kolejnej fali mrozów oraz intensywnych opadów śniegu, które pojawią się przede wszystkim w południowej i wschodniej części Polski.

REKLAMA

Pogoda. Potężne mrozy na tatrzańskich szczytach. Temperatura odczuwalna do -63 stopni

Portal tatromaniak.pl podaje, że w piątek rano na Kasprowym Wierchu i Łomnicy zanotowano bardzo niską temperaturę. Dane z posterunków meteorologicznych wskazują, że na tych dwóch tatrzańskich szczytach było odpowiednio -24,8 i -28 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega: Pół Polski ściśnie mróz. Będzie też intensywnie sypać śnieg

Temperatura odczuwalna była jednak jeszcze niższa. Według Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego odczuwalna temperatura wynosiła -63 stopnie, a według IMGW -54 stopnie. Niski poziom odczuwalnej temperatury był spowodowany dużą wilgotnością powietrza oraz silnym wiatrem, którego prędkość w porywach mogła osiągnąć nawet 108 km/h.

W rejonach górskich cały czas obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem, intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz IMGW temperatura w nocy spadnie do -15 stopni, a nawet do -21 stopni na Podhalu oraz w kotlinach górskich w Sudetach.

Przed mrozami górach ostrzega również Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Przez najbliższe dni w Tatrach będziemy mieli do czynienia z bardzo niskimi temperaturami. W połączeniu z wiatrem, szczególnie w graniowych partiach gór, można się spodziewać temperatury odczuwalnej w granicach -40 stopni Celsjusza. W Tatrach ogłoszony jest 2 stopień zagrożenia lawinowego. Prosimy o rozważne planowanie wyjść górskich" - napisano w we wpisie na Facebooku TOPR.

Temperatura odczuwalna wskazuje wartość temperatury powietrza, do jakiej można przyrównać warunki termiczne odbierane przez człowieka w danej sytuacji pogodowej. Temperatura powietrza nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na odbiór warunków pogodowych. IMGW zwraca uwagę na to, że istotne znaczenie mają również prędkość wiatru oraz wilgotność powietrza. "Wiatr stanowi czynnik chłodzący - wzmaga utratę ciepła z powierzchni skóry. Na przykład jesienią i zimą, przy dużych prędkościach wiatru, warunki termiczne będą odbierane jako znacznie chłodniejsze, niż sugeruje to wskazanie termometru".

Raport na temat stanu mediów: "Powolne uśmiercanie dziennikarstwa"