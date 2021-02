Kiedy przyjdzie wiosna? IMGW publikuje prognozę pogody na marzec

Luty najprawdopodobniej już do końca upłynie nam zimowo. Co jednak z marcem? Synoptycy IMGW jak co miesiąc przygotowali swoje przewidywania. Zgodnie z nimi już w przyszłym miesiącu możemy spodziewać się temperatury powyżej zera.

"W całym kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010" - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyjątkiem ma być jedynie Małopolska i Śląsk - tam przewiduje się, że temperatura plasować się będzie delikatnie poniżej normy. To prognoza jednak według modelu numeryczno-statystycznego IMGW-Reg, drugim modelem (statystycznym) opiera się na teorii prawdopodobieństwa i twierdzeniu Thomasa Bayesa.

IMGW-Bayes przewiduje, że z prawdopodobieństwem ponad 90 proc. sytuacja wyglądać będzie nieco inaczej - średnia temperatura na terenie niemal całego kraju (z wyjątkiem Suwalszczyzny) będzie wyższa od normy.

Temperatury w marcu. Czego możemy się spodziewać?

Zgodnie z modelem IMGW-Reg najniższa średnia temperatura w marcu zostanie odnotowana w Zakopanem (0.0°C), najwyższa natomiast w Szczecinie (4.4°C), średnie temperatury w marcu kształtować będą się następująco:

Gdańsk: 3.1°C

Katowice: 2.8°C

Kraków: 2.5°C

Łódź: 2.5°C

Rzeszów: 1.9°C

Szczecin: 4.4°C

Toruń: 3.1°C

Warszawa: 2.8°C

Wrocław: 4.0°C

Zakopane: 0.0°C

Prognoza na marzec. Opady

Według IMGW-Reg suma opadów w Małopolsce, Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Kielecczyźnie i Podhalu plasować się będzie poniżej normy. Opady powyżej normy przewiduje się natomiast na Mazowszu, Pomorzu Gdańskim Kujawach, Podlasiu i Podkarpaciu. Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk, Ziemia Łódzka, Lubelszczyzna, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska i Pomorze Środkowe nie będą zdaniem synoptyków odbiegać od normy.

Zgodnie z IMGW-Bayes ponad 75 proc. prawdopodobieństwa na przekroczenie norm opadów mają tylko Pomorze Środkowe i Ziemia Łódzka, w średniej plasować się będzie natomiast wyłącznie Mazowsze.

Według modelu IMGW-Reg prognozowana suma opadów wynosić będzie:

Gdańsk 31.1 mm

Katowice 30.7 mm

Kraków 22.7 mm

Łódź 36.6 mm

Rzeszów 44.3 mm

Szczecin 25.6 mm

Toruń 60.6 mm

Warszawa 38.1 mm

Wrocław 38.8 mm

Zakopane 32.2 mm