Niedziele handlowe 2021. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Niedziele handlowe 2021. Czy 21 lutego jest niedziela handlowa?

Obowiązująca od 2018 roku ustawa o zakazie handlu w niedzielę ogranicza możliwość dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych w tym dniu. Zgodnie z jej założeniami 21 lutego 2021 wypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy w galeriach handlowych, dyskonty spożywcze, super- i hipermarkety pozostaną zamknięte. Zakupów będzie można dokonać w placówkach handlowych, które należą do kategorii wyjątków od zakazu handlu. Oznacza to, że otwarte będą m.in.:

sklepy na dworcach komunikacji zbiorowej

sklepy przy stacjach benzynowych

sklepy posiadające status placówki pocztowej

sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel.

NSZZ "Solidarność" i handlowcy z pismem do premiera Morawieckiego

Niedziele handlowe 2021. Kiedy następna niedziela handlowa?

Obowiązujący kalendarz niedziel handlowych przewiduje w bieżącym roku siedem niedziel, w czasie których zdecydowana większość sklepów będzie otwarta. Pierwsza z nich już za nami - miała miejsce 31 stycznia. Na kolejną trzeba będzie poczekać kilka tygodni, gdyż wypada ona dokładnie 28 marca, czyli na tydzień przed Wielkanocą.

Zmienił się ulubiony dzień Polaków na robienie zakupów. Nie jest to już sobota

Niedziela handlowa: mimo otwarcia galerii, reżim sanitarny wciąż obowiązuje

Ostatni rok nieco zmienił w postrzeganiu zasadności zakazu handlu w niedziele, m.in. ze względu na długotrwałe zamknięcie galerii i spore utrudnienia w codziennym dokonywaniu zakupów (m.in. poprzez godziny dla seniorów). Z wielu stron słychać ponownie głosy o konieczności zmiany funkcjonującego prawa i otwarciu sklepów w niedzielę, w celu pobudzenia gospodarki. Jednak jak na razie głosy te nie znajdują zrozumienia po stronie rządowej.

Klienci zatem mogą od 1 lutego korzystać z otwarcia galerii w ciągu tygodnia, pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego, który zakłada:

obowiązkowe osłanianie ust i nosa

częstą dezynfekcję rąk lub stosowanie rękawiczek jednorazowych

zachowywanie dystansu społecznego.

Nie obowiązują już godziny dla seniorów.

