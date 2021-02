Kiedy skończą się mrozy? Jeszcze poczekamy. IMGW wydał ostrzeżenia

Synoptycy IMGW ponownie ostrzegają przed silnym mrozem, intensywnymi opadami śniegu i zamieciami. Ciąg dalszy zimy przed nami.

Ostrzeżenia dla prawie całego kraju: mróz

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), przewidywana temperatura minimalna w dzień to od -11 do -8 stopni, nocą natomiast termometry pokażą -15 stopni do -18, a lokalnie w niektórych regionach - między innymi w górach - temperatura spadnie nawet do -20 stopni.

Na północy wciąż dużo śniegu

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają też przed intensywnymi opadami śniegu na północy kraju. Szacuje się, że w województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim, a także zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego przyrost pokrywy śnieżnej może wynosić od 10 do 15 centymetrów.

Do opadów śniegu i mrozy dołączy wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Na południu kraju uwaga na zawieje śnieżne

W południowo-wschodniej Polsce, w województwach lubelskim, podkarpackim i niektórych powiatach małopolskiego IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Spowoduje je północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 55 km/h. Okresowo mogą pojawić się niewielkie opady śniegu. Wymagana szczególna ostrożność na drogach.