"Fakty" TVN pokazały, jak w praktyce wygląda "misja TVP". Zebrały fragmenty z "Wiadomości" i TVP Info

- Teraz media i pieniądze. Te prywatne muszą zarobić same na siebie, na te rządowe płacą wszyscy, bo jest abonament. Wszyscy też płacą wtedy, kiedy na rządowe media idą pieniądze z budżetu, a poszły na nie właśnie kolejne 2 mld. Miały być na misję. Jak wygląda ta misja, o tym Jakub Sobieniowski - zapowiedziała materiał w "Faktach" TVN Anita Werner.

Reporter "Faktów" na początku zaznaczył, że redakcja nie zmieniała w materiale treści pasków, nie ingerowała w "treść wypowiedzi pracowników telewizji rządowej, jej gości i komentatorów", nie ingerowała także muzykę. Materiał składał się z pozbawionych komentarza fragmentów programów Telewizji Polskiej.

I tak w materiale "Faktów" TVN znalazła się m.in. wypowiedź lidera Bayer Full Sławomira Świerzyńskiego, który przekonywał w TVP Info, że Andrzej Duda jest "dosłownie erudytą". - Jemu miód z ust kapie po prostu, on ma pyłek kwiatowy na ustach. W momencie, kiedy zaczyna coś mówić, on doskonale potrafi dobierać słowa - mówił Świerzyński.

Jeden z kolejnych fragmentów to wypowiedź prezesa TVP Jacka Kurskiego w "Gościu Wiadomości" w TVP1, która padła jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. - Świetny start w kampanii prezydenckiej pana Andrzeja.. pana prezydenta Andrzeja Dudy jest wynikiem właśnie rzetelnego, dobrego informowania o jego aktywności. Życzę mu jak najlepiej - mówił Kurski.

TVP znowu straszy "paskami". "Koncerny medialne traktują Polskę jak kolonię"

"Fakty" TVN cytują "Wiadomości" TVP i TVP Info

W "Faktach" zacytowano również fragment materiału "Wiadomości" TVP autorstwa Macieja Sawickiego i Robert Krawczaka na temat kampanii Andrzeja Dudy.

"Miasta, gminy i wsie. Miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel (...) Jak Polska długa i szeroka, niezależnie, czy na północy, południu, wschodzie lub zachodzie na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą przychodzą tłumy. Wyborcy z dumą pokazują swoje poparcie, bo wiedzą, o co toczy się gra" - słyszeli widzowie "Wiadomości". W tle emitowano wówczas wzniosłą muzykę.

Materiał TVP o Dudzie. "Spot, który nawet nie udawał materiału dziennikarskiego"

Pojawił się także krótki fragment wywiadu, który Danuta Holecka przeprowadziła w okresie przedwyborczym z prezydentem Dudą. - Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, że obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. No i co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? - zastanawiała się pracowniczka TVP.

Nie zabrakło też pasków w TVP Info, takich jak chociażby "Trump wygra wybory prezydenckie" czy "Lewicowy faszyzm niszczy Polskę".

Na koniec przypomniano jeden z materiałów "Teleexpressu" dotyczący wprowadzanego w ubiegłym roku zakazu wstępu do lasów w związku z pandemią. Widzowie mogli jednocześnie usłyszeć, że "w 2009 r. Bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać lasy państwowe". - Gdyby przeszły w prywatne ręce, państwo nie mogłoby niczego zakazywać, a co za tym idzie: skutecznie chronić zdrowia Polaków - zaznaczał lektor "Teleexpressu".

- Prawie 2 mld zł rocznie na TVP płacą wszyscy podatnicy w Polsce, czy tego chcą, czy nie - podsumował materiał reporter "Faktów" TVN Jakub Sobieniowski.