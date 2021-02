Do tej pory małopolska kurator oświaty Barbara Nowak i jej mąż, Ryszard Nowak, dyrektor XII LO w Krakowie od prawie 30 lat zajmowali 54-metrowe mieszkanie, które znajduje się w budynku tej szkoły.

Małżeństwo Nowaków w 2017 roku wystąpiło do gminy z wnioskiem o przyznanie mieszkania z zasobów gminy, by mogli wyprowadzić się ze szkoły, co zgodnie z uchwałą Rady Miasta przysługuje osobom opuszczającym tego rodzaju placówki.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak dostała mieszkanie komunalne od miasta

Nowakowie odrzucili jednak trzy mieszkania zaproponowane przez gminę, bo ich zdaniem miały "zaniżony standard", "dwa pokoje były przechodnie" lub "miało za małe balkony" - informuje portal "Miasto Pociech". Serwis próbował się dowiedzieć, jakie mieszkanie w końcu sprostało standardom Nowaków, jednak Urząd Miasta zasłonił się RODO.

Pojawia się jedno pytanie: dlaczego mieszkanie przysługuje osobom, które mają dobrze płatne prace? Barbara Nowak miesięcznie zarabia ponad 11 tys. zł, zaś jej mąż - 7,7 tys. zł - podaje portal.

Poza tym Ryszard Nowak w oświadczeniu majątkowym w 2017 roku wykazał, że wraz z bratem posiada mieszkanie w Krakowie o powierzchni 56 metrów kwadratowych o wartości ok. 291 tys. zł. Nowak napisał, że jest to spadek po mamie, bez przeprowadzonego postępowania spadkowego. W oświadczeniu z 2019 roku po mieszkaniu nie było śladu. Jest to istotne o tyle, że osoba, która posiada mieszkanie na terenie gminy, nie może ubiegać się o lokal komunalny. Portal "Miasto Pociech" twierdzi, że Nowak wynajmuje to mieszkanie innym osobom "za - jak sam twierdzi - opłatę czynszu i mediów" - czytamy.

Poza tym zwykły obywatel może odrzucić propozycję lokalu proponowanego przez gminę maksymalnie dwa razy - inaczej wypada z kolejki.

Barbara Nowak: Nie stać nas na kupno lub najem innego lokum

Dlaczego małopolska kurator oświaty nie może wynająć, kupić lub po prostu wziąć kredytu na mieszkanie, jak robi większość Polaków?

- Mieszkanie, w którym mieszkamy, było w fatalnym stanie, kiedy się do niego wprowadziliśmy (w 1992 roku - red.). Musieliśmy w nim przeprowadzić generalny remont. Od wymiany rur kanalizacyjnych, aż po malowanie ścian i wymianę drzwi. Zrobiliśmy to na własny koszt. Okazał się on na tyle wysoki, że nie stać nas w tym momencie na kupno lub najem innego lokum - tłumaczyła w 2020 roku w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Barbara Nowak. - Zaciągnięcie kredytu w moim wieku byłoby nieodpowiedzialne. Nie byłabym w stanie spłacić rat z emerytury. W razie mojej śmierci dług musiałaby spłacać córki. Nie zdecyduję się na takie ryzyko - dodała.

Dlaczego UM nie widzi nic złego w przekazaniu mieszkania komunalnego małżeństwu, w którym mąż i żona mają dobrze płatną pracę i nie mają małych dzieci na utrzymaniu? "Od radnych słyszymy, że prezydent nie chce zadzierać z kurator, bo ta poblokowałaby wtedy wszystkie konkursy na dyrektorów szkół" - twierdzi krakowska "Gazeta Wyborcza".