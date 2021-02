Portale informacyjne, stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe w związku ze środową akcją "Media bez wyboru" przez całą dobę nie nadawały treści. Użytkownikom i widzom kanałów telewizyjnych oraz portali internetowych wyświetlały się czarne plansze.

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, tego dnia średnia oglądalność informacyjnego kanału TVN24 również uczestniczącego w akcji wyniosła nieco ponad 12,6 tys. osób i 0,21 proc. udziału w rynku. Dla porównania, w 2020 r. średni udział TVN24 wyniósł ponad 3,47 proc.

Prof. Godzic o proteście mediów. "Pokazuje konsekwencje tego, co robi PiS"

"Media bez wyboru". TV Republika z niższą oglądalnością od TVN24

Do protestu nie przyłączyła się zarządzana m.in. przez Tomasza Sakiewicza informacyjna TV Republika, która tego dnia nadawała swoje programy. W środę oglądało ją jednak mniej widzów niż TVN24 - średnia oglądalność to blisko 10 tys. widzów i 0,17 proc. udziału w rynku (średni udział w całym 2020 r. to 0,011 proc.).

"Chciałem podziękować organizatorom wczorajszego strajku: dwukrotny wzrost oglądalności TV Republika w grupie ogólnej i siedmiokrotny w grupie komercyjnej" - skomentował na Twitterze Tomasz Sakiewicz.

Jednocześnie w środę oglądalność TV Republika była wyższa od tej, którą zanotowały m.in. telewizja WP, TVP Dokument, czy TTV.

W środę najwięcej widzów oglądało TVP1 (15,88 proc. udziału w rynku), TVP2 (15,5 proc.) i TVP Info (8,13 proc.). Stacje Telewizji Polskiej nie uczestniczyły w proteście.