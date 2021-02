Powrót uczniów do szkół. Nieoficjalnie: Ministerstwo rozważa wprowadzenie "nauki na suwak"

W środę minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił, że w połowie lutego starsze klasy nie wrócą do stacjonarnej nauki - jak było początkowo zakładane. Sytuacja, jaka obowiązuje teraz, czyli młodsze klasy uczące się stacjonarnie, a starsze w trybie zdalnym - pozostanie do końca lutego. Potem jak donoszą media, możliwe, że zostanie wprowadzona nauka stacjonarna na suwak.

Minister Czarnek podkreślił, że dla uczniów, którzy mają lekcje w trybie zdalnym, wciąż można organizować konsultacje w szkole. Często korzystają z nich uczniowie klas ósmych i maturalnych.

TVN24 podaje, że jednym z rozważanych w resorcie scenariuszy szybszego powrotu dzieci do szkół jest wprowadzenie tzw. modelu nauki na suwak. Polegałaby ona na tym, że uczniowie (dotyczyłoby to wszystkich klas) przychodziliby do szkół naprzemiennie. W takim trybie dzieci nie mogłyby się mieszać w szatniach, na wfie, ani na zajęciach z języka. Ponadto, jak pisze TVN 24:

16 klas w podstawówce oznacza, że w każdym roczniku mamy dwie klasy. Dyrektor mógłby wówczas puszczać do szkoły klasy "A" w jednym tygodniu, a klasy "B" w drugim. Dzieci mogłyby się też uczyć naprzemiennie, np. "A" w poniedziałek, "B" we wtorek, "A" znów w środę, itd. Grunt, żeby np. w ciągu dwóch tygodni każdy uczeń pięć razy miał zajęcia w szkole, a nie w domu.

Stwarzałoby to jednak nowe problemy, choćby dla nauczycieli, którzy mieliby prowadzić zajęcia w szkole, a niedługo później stawić się na lekcjach online - nie każda placówka ma sprzęt i możliwości, niektórzy musieliby mieć czas na dojazd do domu, a dla tych którzy pracują w więcej niż jednej szkole - to prawdziwa zagwozdka. Na razie oficjalne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Pozostaje czekać na dalsze informacje ze strony Ministerstwa Edukacji.