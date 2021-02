Rudnik Wielki. Koniec śledztwa ws. śmierci 14-latka zranionego w serce nożem. "Nieszczęśliwy wypadek"

7 września zeszłego roku we wsi Rudnik Wielki w województwie śląskim doszło do tragedii - 14-letni mieszkaniec okolicy zmarł po tym, jak pogotowie stwierdziło u niego ranę kłutą serca zadaną ostrym narzędziem. Teraz - jak informuje Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - śledztwo zostało umorzone i uznane za nieszczęśliwy wypadek.

Rudnik Wielki. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie chłopca zranionego nożem

Z ustaleń śledczych wynika, że do zdarzenia doszło po tym, jak 14-latek pokłócił się z kolegą, po czym odjechał na rowerze, trzymając w ręce nóż motylkowy. Pech chciał, że - jadąc po wysokiej trawie - stracił równowagę i się przewrócił. Z ustaleń śledztwa wynika, że podczas upadku chłopiec nabił się na nóż, którego ostrze wbiło się w jego serce. Całe zdarzenie obserwowali koledzy nastolatka, którzy stali kilka metrów dalej. Ustalono, że po wypadku 14-latek podniósł się o własnych siłach, po czym samodzielnie wyciągnął nóż z rany i stracił przytomność.

Prokuratura próbowała wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku i kto wyciągnął ostrze z serca nastolatka. W przypadku wbicia się w ciało jakiegokolwiek ostrego przedmiotu nie można go bowiem samodzielnie usuwać, gdyż pogarsza to stan rannego i może doprowadzić do silnego krwawienia.

Nie stwierdzono, że przed zdarzeniem pomiędzy 14-latkiem a pozostałymi chłopcami doszło do bójki lub szarpaniny.

Uwzględniając wskazane okoliczności uznano, że przyczyną śmierci pokrzywdzonego był nieszczęśliwy wypadek, a nie działanie lub zaniechanie osób trzecich. W związku z tym prokurator umorzył śledztwo wobec braku znamion przestępstwa.

Postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania jest prawomocne, gdyż osoby najbliższe pokrzywdzonego nie złożyły zażalenia do sądu

- informują śledczy.