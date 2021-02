Kiedy powrót do szkół? Nieoficjalnie: Uczniowie klas ósmych i maturzyści wrócą od 1 marca

O scenariuszu zakładającym powrót do nauczania stacjonarnego tylko uczniów klas ósmych oraz maturalnych mówił jeszcze w połowie stycznia Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki wskazywał wówczas, że wcześniejszy powrót do szkół uczniów z najstarszych roczników jest potrzebny ze względu na zbliżające się egzaminy końcowe.

Kiedy powrót do szkół? Poznaliśmy nieoficjalny termin

Jak podaje Onet, powołując się na swoje źródła w resorcie zdrowia oraz edukacji, rząd "robi wszystko", aby umożliwić powrót do szkół najstarszym uczniom. Najwcześniejszym możliwym terminem, w którym uczniowie klas ósmych i maturalnych mogliby powrócić do nauczania stacjonarnego, jest 1 marca.

Na szybki powrót do szkół nie mogą jednak liczyć pozostali uczniowie. Scenariuszowi pełnego otwarcia szkół oraz zakończenia nauczania zdalnego sprzeciwia się Rada Medyczna, organ pomocniczy premiera, na którego czele stoi główny doradca Mateusza Morawieckiego do spraw COVID-19, prof. Andrzej Horban.

- Jest zdecydowanie za wcześnie, aby otwierać w pełni szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W zależności od sytuacji pandemicznej w Polsce i w Europie o takich krokach będzie można najwcześniej myśleć w połowie marca, albo na początku kwietnia - powiedział Onetowi jeden z ekspertów doradzających premierowi.

Uczniowie pozostają na nauce zdalnej od listopada

Dalsze decyzje dotyczące powrotu do szkół są uzależnione od rozwoju pandemii koronawirusa: dziennej liczby zakażeń i zgonów oraz postępów w Narodowym Programie Szczepień. W poniedziałek 8 lutego ruszyły zapisy nauczycieli na szczepienia przeciw COVID-19. Uprawnionych do szczepienia jest ok. 430 tys. osób, do tej pory zapisało się 265 tys. osób, czyli ponad połowa pedagogów. Pierwsze dawki preparatu zostaną podane w piątek 12 lutego.

Uczniowie klas I-III wrócili w ścisłym reżimie sanitarnym do nauczania stacjonarnego po zakończeniu ferii zimowych. Według ministra Przemysława Czarnka ta grupa uczniów jest "najmniej narażona za zakażenie koronawirusem". Stacjonarnie uczą się również dzieci w przedszkolach i żłobkach. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego od listopada pozostają na nauce zdalnej.