Niedziele handlowe. Czy 14 lutego zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Czy 14 lutego to niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela, 14 lutego to, zgodnie z obowiązującą ustawą o zakazie handlu w niedzielę, niedziela niehandlowa. Nieczynne pozostają dla klientów wszystkie placówki handlowe, a wśród nich dyskonty spożywcze, super- i hipermarkety, a także sklepy w galeriach handlowych. Zakupów można za to dokonać w placówkach ujętych w ustawie na liście wyjątków. Oznacza to, że bez problemu załatwimy najważniejsze sprawunki w osiedlowych sklepikach, na stacjach benzynowych, w punktach handlowych zlokalizowanych na dworcach, ale też w sieciach sklepów, które mają status placówki pocztowej.

Biorąc pod uwagę, że 14 lutego to Walentynki, duże oblężenie przeżywać będą jak co roku kwiaciarnie i pracownie florystyczne. One również znajdują się wśród wyjątków, które nie obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że będą mogły być otwarte.

Niedziele handlowe 2021. Kiedy wypada kolejna niedziela handlowa?

Niedziele handlowe w Polsce to siedem wybranych niedziel, w które większość sklepów jest otwarta dla swoich klientów. Pierwszą z nich mamy już za sobą - przypadała 31 stycznia, czyli dokładnie w ten sam dzień, kiedy cała Polska żyła 29. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na następną niedzielę handlową przyjdzie nam nieco poczekać, gdyż wypada ona dopiero na tydzień przed Wielkanocą - 28 marca.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe: jakie obostrzenia obowiązują?

Świat w dalszym ciągu zmaga się z epidemią koronawirusa. Choć coraz większa liczba osób szczepi się przeciwko SARS-CoV-2, wciąż mamy dość sporo nowych zakażeń, a to przekłada się na decyzje rządu w sprawie obowiązujących obostrzeń. W ostatnich tygodniach mamy jednak do czynienia z powolnym luzowaniem panującego rygoru. Zdecydowano się na otwarcie galerii handlowych, w których można swobodnie dokonywać zakupów od poniedziałku do soboty pod warunkiem zachowania reguł sanitarnych:

osłaniania nosa i ust;

dezynfekcji rąk lub korzystania z rękawiczek jednorazowych;

zachowywania dystansu społecznego (minimum 2 metrów).

Godziny dla seniorów zostały zniesione. Od 12 lutego postanowiono także o otwarciu hoteli, kin, teatrów, filharmonii, pod warunkiem, że zajęte będzie jedynie 50 proc. dostępnych miejsc. Otwarto także obiekty sportowe: baseny, korty, stoki, otwarte boiska. Nadal zamknięta została branża fitness, a także gastronomia, która może pracować jedynie w trybie "na wynos".