Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń. Są wyniki kontroli NIK

We wstępie do raportu o opiece nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń wskazano, że w według danych UNICEF-u na świecie co 16 sekund rodzi się martwe dziecko. Polska wraz z całą Europą leżą natomiast w strefie, w której wskaźnik martwych urodzeń nie przekracza sześciu zgonów na 1000 porodów. W Polsce są to nieco ponad trzy martwe urodzenia na tysiąc porodów, podobnie jak w Belgii, Francji czy na Węgrzech i mniej niż Czechach, Niemczech czy Szwecji.

W latach 2017-2019 każdego roku ok. 1700 kobiet urodziło martwe dziecko, a u ok. 40 tys. ciąża zakończyła się poronieniem. Szacuje się, że między 10 a 15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem.

Jak wskazuje NIK, o wytycznych na temat sprawowania opieki nad takimi niezwykle trudnymi i wymagającymi szczególnej troski przypadkami, mówi przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2018 r. w sprawie standardów opieki okołoporodowej. Kontrolerzy sprawdzili, jak stosowanie zapisów tego rozporządzenia wygląda w praktyce i pojawili się w 37 szpitalach z siedmiu województw.

Raport NIK: Pacjentkom, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, nie zapewniono prawidłowej opieki

Wyniki kontroli zdecydowanie nie napawają optymizmem. Jak czytamy w raporcie, ustalenia poczynione przez urząd pokazują, że w skontrolowanych szpitalach pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło tuż po porodzie, "nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki". Jako główną przyczynę wskazano wadliwą organizację całego procesu leczenia takich pacjentek oraz nieprzestrzeganie obowiązujących uregulowań, także standardów opieki okołoporodowej. W ponad połowie szpitali dokumentacja medyczna była prowadzona nierzetelnie, co utrudniało przeprowadzenie kontroli.

"Często opieka nad pacjentkami doświadczającymi tych szczególnych, dramatycznych sytuacji, ograniczała się do udzielenia tylko niezbędnej pomocy medycznej, nie zapewniała natomiast szerszego wsparcia. Dyrektorzy szpitali, a także personel medyczny nie zawsze dostrzegali specyfikę opieki nad takimi pacjentkami. W wielu szpitalach brakowało odpowiedniej komunikacji z kobietami, które straciły dziecko. Personel medyczny często po prostu nie potrafił z nimi rozmawiać" - czytamy w raporcie. Podkreślono także, że lekarzom i innym członkom personelu nie zapewniono odpowiednich szkoleń, które pomogłyby im radzić sobie ze stresem związanym z pracą w tak trudnych emocjonalnie warunkach.

"Zdarzały się też przypadki, w których personelowi medycznemu brakowało po prostu empatii. W jednym ze skontrolowanych szpitali pacjentkom, które poroniły dziecko wręczano przy wypisie broszury o karmieniu dziecka piersią i przestrzeganiu diety matki karmiącej, co mogło pogłębiać ich traumę powstałą po stracie dziecka" - ustalili kontrolerzy. Innym negatywnym czynnikiem wymienionym w raporcie była niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba lekarzy (w 70 proc. szpitali), choć ich liczba w każdym przypadku była zgodna z przepisami. W dwóch placówkach pełnienie dyżurów powierzono lekarzom bez specjalizacji. W 25 podmiotach dopuszczano do sytuacji, w których medycy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonywali swoje obowiązki nieprzerwanie przez ponad 24 godziny.

NIK zwróciła też uwagę na braki w wyposażeniu szpitali oraz sposób urządzenia zespołów porodowych, sal chorych i pokoi diagnostycznych na oddziałach ginekologiczno-położniczych. W przypadku czterech placówek nie zapewniono pacjentkom prawa do intymności i godności (np. gabinety zabiegowe nie były zabezpieczone przed wejściem osób postronnych). Co więcej, w pięciu skontrolowanych podmiotach pacjentki, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, przebywały w jednej sali razem z kobietami będącymi w ciąży lub połogu po narodzinach zdrowego dziecka. W żadnym ze szpitali nie było osobnego pomieszczenia przeznaczonego do pożegnań ze zmarłym dzieckiem.

Wsparcie psychologiczne nie zawsze było standardem

Istotnym problemem, o który opisano w raporcie, był brak należytego dostępu do opieki psychologicznej. Była to zresztą najczęściej wskazywana kwestia przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Skala takiej pomocy była różna - w trzech szpitalach takie porady w ogóle nie były udzielane. Tylko w jednej placówce z pomocy skorzystało 85 proc. pacjentek.

"Najwięcej pacjentek otrzymało wsparcie psychologiczne w tych szpitalach, w których psycholog był zatrudniony na oddziale ginekologiczno-położniczym. Problemem jest to, że wymóg zatrudnienia psychologa na co najmniej 0,5 etatu dotyczy tylko oddziałów ginekologiczno-położniczych o trzecim poziomie referencyjności w opiece perinatalnej, czyli tych największych, które przyjmują najcięższe przypadki. Jednak i na tych, skontrolowanych oddziałach nie zawsze, mimo takiego wymogu, był psycholog. Sami lekarze i dyrektorzy szpitali przyznają, że odczuwają brak psychologów na swoich oddziałach, ale nie mają możliwości zatrudnienia tego specjalisty" - czytamy w raporcie.

W większości szpitali (28) w ogóle nie odnotowywano w dokumentacji medycznej, czy kobiety rzeczywiście otrzymały informację o możliwości skorzystania z konsultacji psychologa oraz czy odmówiły takiego wsparcia. Anonimowa ankieta przeprowadzona wśród pacjentek hospitalizowanych z powodu utraty dziecka wykazała, że blisko 35 proc. z nich nie miało możliwości skorzystania z pomocy psychologa.

Postępowanie po poronieniach. W jednym ze szpitali zwłoki dziecka przechowywano przez sześć lat

W opinii NIK, w skontrolowanych szpitalach nie zawsze zgodnie z prawem postępowano ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i płodami po poronieniach, a proces ten nie był rzetelnie dokumentowany. W 19, a więc ponad połowie skontrolowanych jednostek, stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z ciałami dzieci.

"Zdaniem NIK brakuje takiej samej we wszystkich szpitalach procedury odnośnie składanych przez pacjentki oświadczeń o ich decyzji w sprawie postępowania ze zwłokami dziecka - skorzystania lub rezygnacji z prawa do pochówku. Aż w 26 proc. skontrolowanych szpitali w dokumentacji medycznej brakowało takich oświadczeń. W konsekwencji, w pięciu szpitalach, które nie posiadały tego dokumentu, zwłoki dzieci po poronieniach i martwo urodzonych przechowywano przez długi czas - w skrajnym przypadku było to sześć lat" - ustalili kontrolerzy.

W raporcie wykazano, że sześć szpitali przekazywało zwłoki dzieci do badań histopatologicznych podmiotom zewnętrznym, bez zastrzeżenia obowiązku ich zwrotu, co uniemożliwiało ich pochowanie (w połowie przypadków doprowadziło do utylizacji ciał). W dwóch szpitalach ciała martwo urodzonych kwalifikowano jako odpady medyczne i również przekazywano do utylizacji.

Po przeprowadzeniu kontroli NIK skierowała wnioski do Ministra Zdrowia oraz podmiotów zarządzających szpitalami. Szefowi resortu zdrowia zasugerowano m.in. wprowadzenie obowiązku zatrudniania - również na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym i drugim poziomie referencyjności - psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.

