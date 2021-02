Zwierzęta zimą. Młode niedźwiedzie bawią się w śniegu, jak dzieci. Małe dziki tulą się do siebie [WIDEO]

"Młode niedźwiedzie od dzieci różnią się głównie tym, że mają dłuższe zęby i są bardziej włochate. Bela siana i śnieg wystarczy, żeby się świetnie bawić, a na koniec i tak przyjdzie mama, żeby zakończyć te wygłupy" - napisały Lasy Państwowe na Twitterze, publikując film z zabawy małych niedźwiedzi w Nadleśnictwie Baligród.

Jak z zimą radzą sobie zwierzęta?

Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, z którego wybudzają się co jakiś czas, aby zaspokoić pragnienie i znaleźć pożywienie. Lasy Państwowe zwracają uwagę, że to właśnie zimą przychodzą na świat małe niedźwiedzie. Zima dla zwierząt jest ciężkim okresem do przetrwania. Trudności mają zarówno duże ssaki kopytne, jak i drapieżniki, ptaki czy mniejsze zwierzęta. Jedną z metod radzenia sobie ze zmniejszającą się temperaturą jest migracja do miejsc, gdzie klimat jest łagodniejszy, a pożywienia jest pod dostatkiem. Wiele gatunków ptaków pokonuje tysiące kilometrów na południe, aby znaleźć się w cieplejszych warunkach.

Kilkudniowe dziczki tłoczą się i tulą

Ciekawy sposób zachowania ciepła można zaobserwować wśród małych dzików. Na filmie opublikowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra widać kilkanaście małych dzików, które tłoczą się na małej przestrzeni, aby zachować ciepło. "Zimno dziś, bo 9 stopni mrozu. Jak tu się przed nim ochronić, kiedy ma się dopiero dni kilka życia za sobą? Zobaczcie jak radzą sobie małe dziki".

Niektóre zwierzęta, aby poradzić sobie z mroźnymi warunkami, zapadają w sen zimowy. Sen może przybrać różne formy, może być płytki, kilkudniowy albo głęboki, ze sporadycznymi przebudzeniami. Każdorazowo przed zapadnięciem w sen zimowy zwierzęta muszą zgromadzić dużo zapasów i znaleźć odpowiednie schronienie do zapadnięcia w sen (np. jaskinia, nora, dziupla, rozpadlina). W czasie snu zimowego procesy życiowe ulegają spowolnieniu - spada liczba uderzeń serca i temperatura, a oddech jest płytszy i rzadszy.

