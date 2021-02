Ksiądz z Gdańska z prokuratorskim zarzutem. Miał grozić bronią uczestniczkom Strajku Kobiet

Zarzut duchownemu postawiła 27 stycznia Prokuratura Rejonowa w Gdańsku-Oliwie - podaje "Gazeta Wyborcza". 35-letniemu mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Ksiądz Tomasz K. nie przyznaje się do winy. Jak informuje "GW", postępowanie powinno zakończyć się w marcu i wówczas najprawdopodobniej do sądu trafi akt oskarżenia.

- Poprzez pokazanie pistoletu wzbudził u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę spełnienia groźby pozbawienia życia - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ksiądz miał grozić bronią na strajku kobiet. Tłumaczenie? "Tylko pokazał"

Gdańsk. Ksiądz z prokuratorskim zarzutem

Do zdarzenia doszło 27 października przy ulicy Gospody w Gdańsku. W ramach protestów organizowanych przez Strajk Kobiet dwie uczestniczki przejeżdżały przez centrum miasta w samochodzie oznaczonym charakterystycznymi dla protestu symbolami. Zwróciło to uwagę kierowcy, który stanął obok nich na światłach w czarnych volkswagenie. Mężczyzna miał wyciągnąć pistolet i grozić nim kobietom. Według pełnomocnika uczestniczek protestów miał w nie wręcz wycelować.

Mężczyzna po chwili odjechał, a kobiety poinformowały o zdarzeniu policję. Został namierzony przez funkcjonariuszy tego samego dnia wieczorem w pobliżu Katedry Oliwskiej, gdzie wraz z innymi osobami brał udział w "obronie" kościoła przed manifestującymi. Wówczas na jaw wyszło, że kierowca to 35-letni ksiądz, który jest wikariuszem w jednej z gdańskich parafii. Miał przy sobie broń pneumatyczną - informowała "GW".

Duchowny przyznał się, że brał udział w konfrontacji z dwiema kobietami na pasach przy ul. Gospody. Zaprzeczył jednak jakoby groził im bronią, a miał nią, jak podaje "GW", tylko "pomachać". Gdańska kuria odwołała duchownego z funkcji katechety, którą sprawował w jednej z trójmiejskich szkół.