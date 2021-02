Żonglerka szczepionkami. Seniorzy dostają, a lekarze nie. Ośrodki szczepień odmawiają medykom

Szczepienia przeciwko koronawirusowi zaczęły się w Polsce pod koniec grudnia. Pierwsi w kolejce byli pracownicy opieki zdrowotnej. Nie wszyscy jednak z tej grupy zostali zaszczepieni.

Koronawirus w Polsce. Lekarzom odmawia się szczepień

W poniedziałek zgłosił się lekarz, który zapisał się już w grudniu i do dziś nie doczekał się zaproszenia na szczepienie pierwszą dawką, i drugi, który dopiero chciał się zapisać, ale w każdym z punktów szczepień usłyszał, że do końca marca nie ma miejsc.

- mówi "Rzeczpospolitej" dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Z kolei dr Michał Bulsa z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dowiedział się od pracowników placówek w Zachodniopomorskiem, że szczepionki zostały zarezerwowane dla grupy 1, dlatego na razie nie ma czym szczepić lekarzy.

Zaległości w szczepieniu grupy 0 mają być nadrobione po dostawach szczepionek

Trwa żonglowanie szczepionkami, których jest za mało. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że w pierwszej kolejności mają być szczepione osoby, którym podano już pierwszą dawkę:

Zalecamy też, by w miarę możliwości nie przekładać szczepień seniorów, gdyż dla starszych osób zmiana terminu wizyty jest niezwykle kłopotliwa. Wkrótce, zgodnie z informacjami od koncernu Pfizer, będą zwiększone dostawy szczepionek i pozwoli to nadrobić zaległości w szczepieniu grupy 0.

– zapewnienia rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza cytuje "Rzeczpospolita".

Dworczyk: Dostawa szczepionek Moderny opóźniona. "Będzie mniejsza o 20 tys."

We wtorkowym komunikacie ministerstwo informuje o 4029 nowych przypadkach koronawirusa. Raportuje też o 227 zmarłych - z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 174 osoby.

