Łódzkie. Policja szuka sprawcy, który wyrzucił szczeniaki na mróz. 1600 złotych nagrody

Policjanci interweniowali w niedzielę w miejscowości Brużyczka Mała w gminie Aleksandrów Łódzki. Ktoś zostawił tam na mrozie 10 kilkudniowych szczeniąt.

Przemarznięte szczeniaki uratowane, sprawca nieznany

Szczeniaki zostawiono w śniegu, na polanie, przy temperaturze -7 stopni. Znalazca piesków zgłosił się na policję, a funkcjonariusze odebrali wyziębione szczenięta i przekazali do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie Łódzkim. Stamtąd trafiły do SOS Zwierz - ośrodka, w którym zostały natychmiast ogrzane i nakarmione. Powoli dochodzą do siebie - informuje Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim.

SOS Zwierz: jest to znęcanie ze szczególnym okrucieństwem

Na stronie SOS Zwierz Aleksandrów Łódzki, poświęconej zwierzętom oraz programowi przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie Aleksandrów Łódzki, opublikowano:

Poszukujemy sprawcy, kata - który dopuścił się tego czynu. Sprawę prowadzi policja wraz z prokuraturą. Jest to znęcanie ze szczególnym okrucieństwem. Szczeniaki zostały wyrzucone w Brużyczce Małej. W gminie Aleksandrow Łódzki w której bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich są od ponad 4 lat.

1600 zł nagrody dla osoby, która pomoże znaleźć sprawcę

Dla osoby, która pomoże znaleźć sprawcę przewidziana jest nagroda, jak dalej wymienia SOS Zwierz Aleksandrów Łódzki:

Osoba, która przyczyni się do znalezienia sprawcy otrzyma 1000 zł nagrody od Piekarnia Stefańczyk, 200 zl od Kwiaciarni Monika i 600 zł od anonimowych osób.

Aleksandrowscy policjanci przypominają na stronie komendy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i proszą wszystkie osoby, które mają informacje dotyczące tego o kontakt z Komisariatem Policji w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 10/12 lub telefonicznie pod numerem 47 842-53-60.