Pogoda - bilans śnieżycy. Ogromne utrudnienia na drogach. Na trasy nie wyjechało prawie 100 pociągów

Za wyjątkiem województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, w poniedziałek śnieg padał na znacznym obszarze kraju do późnych godzin wieczornych. Na północy warunki pogarszał dodatkowo silny wiatr, który powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Ograniczona widoczność i oblodzona nawierzchnia z kolei skutkowały groźnymi zdarzeniami drogowymi.

Bilans śnieżycy. Ogromne trudności na drogach, problemy w kursowaniu pociągów

Trudne warunki atmosferyczne paraliżowały ruch w wielu polskich miastach. Kierowcy mieli spore trudności między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie. Na większości stołecznych ulic pojawiła się gruba warstwa śniegu, przez co ruch odbywał się bardzo powoli, generując w ten sposób korki i zatory.

Kłopoty z regularnością połączeń pojawiły się również na kolei. Zarówno lokalni, jak i dalekobieżni przewoźnicy notowali wielominutowe opóźnienia, natomiast blisko 100 pociągów w ogóle nie wyjechało w trasę. Z problemami mierzyły się między innymi składy Kolei Mazowieckich, Polregio, Kolei Dolnośląskich czy Kolei Śląskich.

Największe opóźnienie wyniosło około 130 minut i dotyczyło pociągów Polregio "Orlanka" z Białegostoku do Siedlec, "Mehoffer" ze Szczecina do Przemyśla, "Chełmoński" z Krakowa do Świnoujścia, "Sobieski" z Wiednia do Gdyni czy "Odra" z Berlina do Warszawy.

Bilans śnieżycy. Liczne wypadki i kolizje w całej Polsce

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło około godziny 19 na autostradzie A6 na wysokości Radziszewska w kierunku Świnoujścia. Kierujący samochodem osobowym z dużą prędkością uderzył w tył naczepy ciężarówki. Do wydobycia podróżujących osobówką potrzebna była pomoc strażaków. Na ten moment nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia drugiego z pasażerów - informuje TVN24.

Około godziny 15 z kolei na odcinku węzeł Podjuchy - węzeł Klucz doszło z kolei do sześciu różnych wypadków. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyło się łącznie 6 samochodów ciężarowych, 3 osobówki i jeden autobus. Trzy ciężarówki przewróciły się, a dwie wypadły z jezdni. Ranna została na szczęście tylko jedna osoba, którą przewieziono do szpitala.

Przez niemal cały poniedziałek do wypadków i kolizji dochodziło również w innych regionach Polski. W godzinach popołudniowych policjanci interweniowali na A2 na trasie Warszawa-Łódź przed węzłem Wiskitki, na DK25 na trasie Konin-Kalisz w mieście Modła-Kolonia, S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Wyszków czy DK53 w miejscowości Myszyniec. Około południa z kolei na DK5 (woj. kujawsko-pomorskie) ciężarówki, które nie mogły podjechać na wzniesienia z powodu śliskich dróg, zablokował trasę. Tiry stały na odcinku od Bydgoszczy do Szubina w Lipnie.