Facebook zablokował anglojęzyczny profil Instytutu Pamięci Narodowej. "Cenzurowanie informacji"

"Powodem był post sprzed siedmiu miesięcy (15 maja 2020 r.) dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci" - poinformował IPN. "IPN protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej" - głosi komunikat.

Instytut przypomniał, że w czasie II wojny światowej tylko w tzw. Aktion Zamosc Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci, wywożąc je do obozów (w tym do specjalnego obozu w Łodzi) i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodniczą działalność sądzono podczas procesu norymberskiego. Symbolem tej akcji m.in. są losy 14-letniej Czesławy Kwoki, która wysiedlona z Zamojszczyzny trafiła do Auschwitz, gdzie została zabita zastrzykiem z fenolu.

IPN: Facebook zablokował anglojęzyczne konto

"W poście, który został zablokowany, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia" - czytamy w komunikacie IPN.

We wpisie z 15 maja 2020 roku Instytut przypomina jeden z dokumentów Heinricha Himmlera. W poście opisano system przymusowej germanizacji dzieci z podbitych ziem.

"Dzieci uznane za zdatne ze względu na 'dobrą krew' odbierano rodzinom i kierowano do specjalnych obozów, gdzie poddawano je selekcji. Zakwalifikowane do programu przechodziły tam wstępną germanizację, zanim wysłano je do niemieckich rodzin. 'Produkty' niespełniające wymagań znikały w obozach koncentracyjnych lub były ponownie wykorzystywane do eksperymentów 'medycznych'" - to fragment majowego wpisu na profilu IPN.

W połowie stycznia Facebook zablokował z kolei możliwość zagranicznej promocji filmu Instytutu o nazistowskim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci.