Tomasz Komenda usłyszał wyrok w sprawie odszkodowania. 12 mln zł zadośćuczynienia za 18 lat niesłusznego więzienia

Sąd Okręgowy w Opolu zasądził na rzecz Tomasza Komendy 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania od Skarbu Państwa. Jak podaje rp.pl, 43-latek domagał się prawie 19 mln zł (po milionie za każdy rok niesłusznie spędzony w więzieniu oraz 811 tys. 500 zł odszkodowania). Jest to najwyższe w historii polskiego sądownictwa zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Wyrok nie jest jednak prawomocny.

Tomasz Komenda otrzymał zadośćuczynienie za 18 lat niesłusznego więzienia. "Sprawa jest bez precedensu, nie ma podobnej"

- Sprawa jest bez precedensu, nie ma podobnej. Nawet te osoby, którym przyznawano odszkodowanie i zadośćuczynienie były w zupełnie innej sytuacji - powiedział w poniedziałek 8 lutego, po opuszczeniu sali rozpraw mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy. W rozmowie z tvn24.pl mówił też, że niesłusznie skazanego za gwałt i zabójstwo 15-latki mężczyznę uratowało tylko wsparcie rodziny. - On podejmował próby samobójcze i odratowano go, ale równie dobrze za kolejnym razem mogłoby się to nie udać. To 18 lat, gdy praktycznie nie korzystał z pomocy lekarskiej, nie chodził na spacerniaki, nie mógł pracować, bo wszystko to wiązało się z szykanami - mówił dalej Ćwiąkalski.

Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i morderstwo 15-letniej Małgorzaty. Do tzw. zbrodni miłoszyckiej doszło podczas zabawy sylwestrowej 1996/1997 w Miłoszycach na Dolnym Śląsku. Podczas gdy Komenda odsiadywał zasądzoną karę, wyszło na jaw, że nie popełnił czynów, za którego skazano. W 2018 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki skazujące mężczyznę, stwierdzając, że jest niewinny, a dowody w sposób jednoznaczny wykluczają jego sprawstwo. Tomasz Komenda wyszedł na wolność po 18 latach spędzonych za kratami.

Prokurator, który oskarżał Komendę, z prawomocnym wyrokiem za korupcję

Tomasz Komenda walczy o odszkodowanie. Proces toczy się od 2019 roku

W poniedziałek 8 lutego w Sądzie Okręgowym w Opolu zapadł wyrok w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania dla Tomasza Komendy. Mężczyzna domagał się od Skarbu Państwa prawie 19 milionów złotych.

Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy rozpoczął się w 2019 roku. Wyroku spodziewano się podczas ostatniej rozprawy, która odbyła się grudniu, ale sąd uznał, że musi być uzupełniona jedna z opinii biegłych, co zostało uczynione. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Zapadł wyrok ws. zbrodni miłoszyckiej. 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo