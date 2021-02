Wrocław. Wspólnota zamurowała przejście do windy. Gmina zareagowała dopiero po 7 latach

Mieszkańcy bloku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu żyli w zgodzie do czasu, kiedy 7 lat temu wspólnota zamurowała dostęp do wspólnej windy dla dużej części lokatorów. Część starszych lokatorów przez brak dostępu do windy niemal nie wychodzi z mieszkania. Gmina zareagowała dopiero po siedmiu latach, po interwencji dziennikarzy Uwagi TVN.

