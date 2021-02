Pogoda na dziś - wtorek, 9 lutego. Zima daje nam popalić. Śnieżyce i ślizgawice

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Zima nie odpuszcza, mrozy objęły cały kraj. Należy przygotować się na białe dni. Oto prognoza pogody na 9 lutego.

REKLAMA

Temperatura. Mrozy w całym kraju, będzie tylko zimniej

Jak podaje IMGW, mróz będzie już nie tylko na północy Polski - we wtorek ujemna temperatura na terenie całego kraju, najzimniej w Suwałkach, gdzie termometry pokażą -10 stopni. W województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim i wielkopolskim temperatury będą oscylować od -6 do -7 stopni. W Warszawie słupki pokażą -6 stopni, zimno będzie też w południowo-zachodniej części kraju - we Wrocławiu i Opolu do -8 stopniu. Najcieplej będzie w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim – tam termometry pokażą we wtorek -5 stopni.

Pogoda na wtorek 9 lutego. Zima nie odpuszcza, mrozy w całym kraju Fot. Gazeta.pl

Opady śniegu w całym kraju, na drogach ślisko

W całym kraju opady śniegu, najintensywniej będzie padać w Gdańsku. W południowej i południowo-wschodniej Polsce mogą chwilami występować opady deszczu lub mżawki, które w ujemnej temperaturze będą zamarzać i powiększać warstwę lodu. Na drogach ślisko, zalecana podwyższona ostrożność. W większości województw duże zachmurzenie, przejaśnień można się spodziewać w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, a także w lubuskim i wielkopolskim.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.

Mieści się na czubku palca. Naukowcy odkryli najmniejszego gada na Ziemi