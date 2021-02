Pogoda - IMGW wydało ostrzeżenia, niektóre trzeciego stopnia. Uwaga na mróz, zamiecie i gołoledź

IMGW wydało liczne ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Oznacza to, że w regionach, w których obowiązują alerty, mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne zagrażające zdrowiu, życiu oraz niosące ryzyko materialnych strat i utrudnień w ruchu drogowym.

Pogoda na dziś - poniedziałek 8 lutego. Wraca mroźna zima

Ostrzeżenia IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu

Najcięższych warunków związanych z opadami śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy województwa lubelskiego. Tu synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia. Prognozuje się umiarkowane i silne opady śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 40 cm. Alerty ważne są do godziny 18.

Ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu drugiego stopnia wystosowano dla województwa świętokrzyskiego, północnych powiatów woj. podkarpackiego, północy Małopolski, części województwa opolskiego (poza powiatami północnymi) oraz dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego. Prognozuje się tam wystąpienie umiarkowanych lub okresowo silnych opadów śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm. Alerty utrzymują ważność do godziny 18-20.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia wystosowano natomiast dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego (z wyłączeniem powiatów żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego i Bielsko-Białej), wielkopolskiego (poza północą województwa) oraz lubelskiego (poza powiatami, których dotyczą alerty trzeciego stopnia). W zależności od regionu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej wynosi od 5 do nawet 30 cm. Alerty obowiązują do godziny 12 na Śląsku. Mieszkańcy województw dolnośląskiego i opolskiego powinni zachować ostrożność do godziny 14-15, a mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego do 18. Ostrzeżenia najdłużej obowiązywać będą na Kujawach (do 21), a także w lubelskim, gdzie utrzymają się aż do północy.

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami w sześciu województwach

IMGW wydało także ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące marznących opadów. Alerty te dotyczą województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, leżajskiego, Nowy Sącz, gorlickiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, lubaczowskiego).

W większości powiatów ostrzeżenia obowiązują do godziny 14 lub 15, na Podkarpaciu natomiast do godziny 20. Alerty pierwszego stopnia (poza regionami, w których wydane zostały alarmy o wyższym stopniu) dotyczą natomiast województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zachowują one ważność do godziny 15.

Uwaga na silny wiatr - wywoła on zawieje i zamiecie śnieżne

Alerty pierwszego stopnia dotyczące zawiei i zamieci śnieżnych wystosowano dla województw: śląskiego (poza powiatami żywiecki, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim), małopolskiego (poza południową częścią województwa), podkarpackiego (północne powiaty), lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego (powiaty południowe), wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów północnych) i kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowo w większości kraju zagrożeniem będzie silny mróz.