Beskidy. Tłumy narciarzy na "szkoleniach". Oficjalnie stoki będą otwarte za kilka dni

Zmęczenie trwającą już prawie rok pandemią daje się we znaki szczególnie tym, którzy przywykli do aktywnego trybu życia i zimowych sportów. Stoki narciarskie w Beskidach przeżyły oblężenie w sobotę (6 lutego), dzień po zapowiedziach rządu, że obostrzenia będą zluzowane od 12 lutego. Jak obchodzone były obowiązujące jeszcze przez tydzień restrykcyjne przepisy?

Beskidy. Stoki narciarskie mają się otworzyć od 1 lutego. "To kwestia przetrwania"

Szkolenia na stokach. Obostrzenia odeszły w niepamięć

Niektóre stacje narciarskie organizują tzw. szkolenia dla jeżdżących na nartach i snowboardzie. Dzięki temu setki osób szusowały w weekend na stokach.

Trzy wiślańskie ośrodki prowadzą taką działalność. W ośrodku Klepki, stacji Nowa Osada i stacji Skolnity wystarczy wypełnić oświadczenie, a następnie wykupić skipass i można już brać udział w szkoleniu pod okiem instruktora, czyli - w wolnym tłumaczeniu - do woli zjeżdżać na stoku, relacjonuje Dziennik Zachodni.

Pojawiło się też mnóstwo spacerowiczów spragnionych górskich wędrówek.

W Wiśle prawdziwe oblężenie. Narciarze czekali po kilkadziesiąt minut

O tym, że stoki będą otwarte przedsiębiorcy i właściciele stacji mówili już w styczniu, kiedy rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia. W gazeta.pl cytowaliśmy Karolinę Wantoluk, prezeskę Wiślańskiej Organizacji Turystycznej:

Wiślańscy przedsiębiorcy podjęli trudną decyzję o otwarciu swoich firm 1 lutego. W tym sezonie nie mówimy o zyskach, bo ten sezon jest dla nas stracony. Mówimy o kwestii przetrwania dla rodzin, ich dzieci, przyjaciół, których zatrudniamy i dla całego małego i dużego biznesu, jaki w Wiśle funkcjonuje.

Na stronie Ośrodka Narciarskiego Klepki można przeczytać:

Zapraszamy do udziału w edukacyjnych zajęciach sportowych w godzinach od 8 00 do 21 00. Wyciągi i dobrze przygotowane trasy są do Państwa dyspozycji.

O ile podczas samej jazdy dystans między narciarzami zachowywany był w sposób naturalny, to już na parkingach i w kolejkach przy stokach wyglądało to gorzej. W miniony weekend chętnych do udziału w "zajęciach edukacyjnych" było tak dużo, że wiele osób czekało po kilkadziesiąt minut na możliwość wejścia na stok. W dużej i ciasnej kolejce ciężko o zachowanie reżimu sanitarnego, choć pracownicy próbowali pilnować trzymania odpowiedniego dystansu, a na stronie ośrodka jest apel o częstą dezynfekcję rąk.

Beskidy: czynne kolejki

Według informacji, które podaje "Dziennik Zachodni", w Beskidach można skorzystać z kolejki linowej na Skrzyczne, kolejki gondolowej na Halę Skrzyczeńską, kolejki gondolowej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej, a także z kolejki linowej Jontek w ośrodku narciarskim Pilsko Jontek. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach ośrodków.

