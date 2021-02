Tragedia w Słupsku. Nurkowie wyłowili ciało 26-latka, który wszedł na lód za swoim psem

Jak czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, w sobotę po godzinie 15 dyspozytor stanowiska kierowania słupskiej straży pożarnej przyjął zgłoszenie o tonącym 26-latku. Mężczyzna znajdował się w jednym ze Stawów Klasztornych w okolicach ul. Grunwaldzkiego.

