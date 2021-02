73-letnia uczestniczka ekstremalnego spływu kajakowego ze Śląska, mimo długiej reanimacji zmarła w szpitalu. Seniorka brała udział w spływie po Warcie na zbiorniku Zakrzówek Szlachecki w województwie łódzkim. Do wypadku doszło w sobotę. Kobieta wypadła z kajaka wprost do lodowatej wody, została przewieziona do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować.

- Do Warty wpadła 73-letnia mieszkanka Śląska uczestnicząca w spływie kajakowym. Została wyciągnięta i reanimowana przez strażaków. Zmarła w szpitalu po kilku godzinach - przekazał PAP Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Wypadek na Warcie. Seniorka wpadła do wody

Jak donosi "Dziennik Łódzki", grupa 19 seniorów z Bielska Białej uczestniczyła w ekstremalnym spływie. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie dwa kajaki odłączyły się od grupy. Około godziny 14 kajak z 73-latką i 65-latką przewrócił się. 65-latce udało się złapać kajaka, jednak druga z pań wpadła do wody. Akcja ratunkowa była skomplikowana ze względu na problemy z zasięgiem oraz utrudniony dojazd do miejsca wypadku. Policjanci apelują o rozwagę w podejmowaniu ekstremalnych aktywności zimowych takich jak morsowanie, czy ekstremalne spływy kajakowe.

