Łódź. Zatrzymano podejrzanego o napad na konwojenta. Pomógł ukraść blisko 3 mln zł

Zatrzymany przez łódzką policję mężczyzna ukrywał się na terenie województwa mazowieckiego. Był całkowicie zaskoczony widokiem policjantów, nie stawiał żadnego oporu. - Mężczyzna został zatrzymany w hostelu w Warszawie. Usłyszał już zarzuty rozboju na konwojencie i kradzieży pieniędzy, za co grozi do dwunastu lat pozbawienia wolności - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Łódź. Napad na konwojenta. Sprawcy ukradli blisko 3 mln zł

Do napadu doszło 16 stycznia w centrum Łodzi, Do konwojenta wychodzącego ze sklepu podbiegło dwóch, ukrywających się za drzwiami sprawców. Konwojent zbierał utarg z kilku różnych sklepów, mógł mieć przy sobie nawet trzy miliony zł. Mężczyźni pobili i obezwładnili konwojenta. Trzeci ze sprawców przeszukiwał w tym samym czasie jego samochód.

W pewnym momencie świadkiem zdarzenia stał się przypadkowy przechodzień. Mężczyzna obserwował przez chwilę szarpaninę konwojenta ze sprawcami. Jeden z nich podbiegł do świadka zdarzenia i uderzył go w bok głowy. Sprawcy przeładowali wszystkie skradzione pieniądze do swojego samochodu i odjechali z miejsca napadu. Konwojent ani świadek zdarzenia nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń.

Łódź. Prokuratura wydała list gończy za podejrzanym

Kilka dni przed zatrzymaniem 27-latka, Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście wydała list gończy za innym podejrzanym o dokonanie napadu, 37-letnim Besikim Shengelią. Mężczyzna jest cały czas poszukiwany. Policjanci proszą wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego o kontakt z funkcjonariuszami KMP w Łodzi telefonicznie pod numerami: 47 841 14 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz 47 841 22 50 albo całodobowo pod numerem alarmowym 112.

