Łódź. Areszt dla podejrzanego o zabójstwo i zgwałcenie studentki w 1995 roku

57-letni mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące w związku ze sprawą zabójstwa i gwałtu na 22-letniej studentce prawa, która wydarzyła się 18 czerwca 1995 roku w jednym z łódzkich akademików. Podejrzanemu grozi kara od 12 lat więzienia do dożywocia.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja zatrzymała 27-latka, który pobił i utopił w stawie swojego znajomego

Łódź. Złapany po 26 latach. Odpowie za gwałt i zamordowanie studentki

Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia głośnego zabójstwa

Mirosław Ż. został już przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Mężczyzna już wcześniej był podejrzewany o udział w zabójstwie. Na bluzce ofiary znaleziono DNA, które pasowało do DNA z jego ubrania. Śledczy chcieli postawić Mirosławowi zarzuty, ale ten zbiegł z kraju, zmienił tożsamość i zaczął się ukrywać. Po 26 latach od zbrodni mężczyzna został zatrzymany w małej miejscowości w regionie Iwanowo na terenie Rosji. Prokuratura Generalna Rosji przychyliła się do wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości RP o ekstradycję. 4 lutego Mirosław Ż. został przewieziony do Olsztyna, a następnie do Łodzi, gdzie prowadzony jest proces.

Łódź. Brutalne zabójstwo sprzed lat

Do zabójstwa i gwałtu na studentce prawa doszło ćwierć wieku temu na łódzkim osiedlu studenckim. Hanna bawiła się ze znajomymi w klubie "Medyk", gdzie poznała Mirosława Ż., który był ochroniarzem. Studenci wraz z Mirosławem przenieśli się na dalszą część imprezy do akademika. To właśnie tam doszło do brutalnego zabójstwa i gwałtu na 22-latce. Następnego dnia ciało studentki znalazł jej kolega.

Gowin kontra Bielan - wojna domowa w Porozumieniu. Sprawa trafi do sądu?