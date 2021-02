Długoterminowa prognoza pogody. Synoptycy przewidują mróz. Nawet -25 stopni

W ubiegłym roku średnia temperatura powietrza w lutym wynosiła ponad 4 stopnie, a przez kilka dni miesiąca, zanotowano wówczas nawet kilkanaście stopni na plusie. Temperatury były rekordowe, najwyższe od 30 lat. W tym roku jednak zapowiada się zgoła inna aura. W najbliższych dniach przypomnimy sobie, czym jest prawdziwa zima. Wyjątkowo niskiej temperatury musimy się spodziewać zwłaszcza na wschodzie, północnym-wschodzie i w centrum kraju. Termometry pokażą nawet poniżej -20 stopni.

W niedzielę i poniedziałek (7 i 8 lutego) w niektórych częściach kraju możemy spodziewać się do -25 stopni Celsjusza. Ujemna, dwucyfrowa temperatura utrzyma się mniej więcej do połowy miesiąca. Mróz to jednak nie wszystko, z czym przyjdzie nam się zmierzyć.

Synoptycy zapowiadają opady śniegu, które utrudnią warunki na drogach. Na zachodzie kraju ma spaść od 15 do 30 cm śniegu, ale w województwie lubelskim, podkarpackim i częściowo małopolskim, przybędzie go nawet pół metra. Do tego dołączy porywisty, przeszywający wiatr, który pogorszy jeszcze warunki poruszania się na drogach.

Nadchodzą siarczyste mrozy. A ocieplenie kiedy?

Podczas najbliższych dni pogoda nie będzie nas oszczędzać. Mrozy mogą wywołać problemy z uruchomieniem aut, a także awarie sieci ciepłowniczych. Już po 14 lutego synoptycy zapowiadają jednak ocieplenie. W niektórych województwach na termometrach pojawią się plusowe temperatury. Za około 10 dni możemy się już zatem spodziewać odwilży.