Prognoza pogody na tydzień [8-14 lutego]. Dużo mrozu i opady śniegu

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Chłodny początek nowego tygodnia

W poniedziałek czeka nas znaczne ochłodzenie. Temperatura w kraju będzie się wahać od minus 12 stopni w Białymstoku i Olsztynie do minus 1 stopnia w Rzeszowie. Mroźno będzie również w centralnej Polsce. Termometry w Warszawie i Łodzi pokażą minus 8 stopni. W niemal całym kraju można spodziewać się opadów śniegu. Wyjątkiem będzie województwo pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie opady nie wystąpią, ale prognozuje się intensywne zachmurzenia.

We wtorek opady śniegu ograniczą się do województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W niemal całym kraju wystąpi zachmurzenie. Przejaśnienia pojawią się w województwie dolnośląskim i śląskim. Najcieplej będzie w województwie podkarpackim, gdzie synoptycy prognozują minus 3 stopnie Celsjusza. W pozostałej części kraju termometry pokażą od minus 11 do minus 5 stopni.

Środa będzie cały czas mroźna. Opady śniegu pojawią się tylko na Podlasiu. Mieszkańcy Bydgoszczy, Warszawy i Poznania mogą spodziewać się temperatury od minus 10 do minus 8 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo minus 12 stopni, będzie w Olsztynie i Białymstoku. W całej Polsce dużo chmur niewielkie przejaśnienia mogą wystąpić na Pomorzu.

Pogoda na czwartek i piątek. Sporo śniegu, ale pojawi się też słońce

W czwartek opady śniegu zawitają do północno-wschodniej Polski oraz województwa mazowieckiego i podkarpackiego. Temperatura na południu od minus 6 do minus 5 stopni, w centralnej Polsce od minus 9 do minus 7 i od minus 12 do minus 7 w północnej części Polski. Przejaśnień należy spodziewać się tylko w województwie dolnośląskim.

W piątek rano opady śniegu pojawią się niemal w całej Polsce, ale po południu ograniczą się do województwa mazowieckiego oraz północnej Polski. Najcieplej będzie na południu, gdzie termometry mogą pokazać od minus 4 do minus 1 stopnia. W pozostałej części kraju temperatura będzie się wahać od minus 8 do minus 5 stopni. W pasie ciągnącym się od Dolnego Śląska do Podlasia można spodziewać się przejaśnień.

Prognoza pogody na weekend. W niedzielę może dojść do ocieplenia

W sobotę w niemal całej Polsce wystąpią mrozy. Temperatura może spaść poniżej minus 10 stopni. Najcieplej będzie w południowych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać minus 4 stopnie. W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce pojawią się intensywne opady śniegu. Synoptycy prognozują dla Lubelszczyzny i Podlasia niewielkie przejaśnienia.

W niedzielę na południowych i południowo-zachodnich krańcach Polski może nastąpić ocieplenie. Termometry mogą pokazać od 1 do 3 stopni. W pozostałej części kraju nadal mroźno. Od minus 12 stopni w województwie podlaskim do minus 7 w centrum, północnej i zachodniej Polsce. Przejaśnienia pojawią się na Pomorzu oraz w części województwa kujawsko-pomorskiego.