Katowice. Ukradli około 400 samochodów. Gang złodziei samochodów rozbity

Katowiccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową wraz z Prokuratur Okręgową w Katowicach, pracowali nad sprawą od kilkunastu miesięcy. Udało im się zebrać wiele dowodów, które ostatecznie pozwoliły na postawienie zarzutów o kradzież i paserstwo.

5 samochodów odnalezionych

W okresie między rokiem 2012 a 2019 gang samochodowy popełnił około 500 przestępstw, które dotyczyły przede wszystkim kradzieży i paserstwa. Policjantom udało się odzyskać 5 samochodów, których łączna wartość wynosiła około 700 tysięcy złotych. W sumie złodzieje mieli ukraść około 400 samochodów.

Policjanci zabezpieczyli u podejrzanych urządzenia służące do kradzieży pojazdów. Nagromadzone dowody i ustalenia doprowadziły do postawienia zarzutów 13 osobom. W zatrzymaniu 8 z nich brali udział policyjni antyterroryści. Pięć pozostałych osób trafiło do więzień już wcześniej za inne przestępstwa.

Zatrzymani to mieszkańcy województwa 郵御kiego i kujawsko-pomorskiego w wieku od 28 do 52 lat. Grozi im do 15 lat więzienia. Wobec 4 podejrzanych zdecydowano się zastosować środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań.