Mirosław Ż. został przewieziony w czwartek (4 lutego) do Olsztyna, skąd rozpoczął się jego transport do Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mężczyzna, któremu grozi dożywotnie pozbawienie wolności ma odpowiadać za gwałt i brutalne zabójstwo 22-letniej wówczas studentki Uniwersytetu Łódzkiego - przekazuje TVN24.

17 czerwca 1995 roku mieszkająca w akademiku na osiedlu Uniwersytetu Łódzkiego studentka udała się ze swoim przyjacielem do studenckiego klubu "Medyk". Poznała tam grupę osób, między innymi 31-letniego wówczas Mirosław Ż., pracującegow klubie ochroniarz. Świadkowie zeznawali później, że dziewczyna od razu wpadła mu w oko, jednak ona sama nie była zainteresowana bliższym kontaktem.

Około godziny trzeciej nad ranem Hanna wyszła z klubu w towarzystwie swojego przyjaciela i wróciła do pokoju w akademiku. Niedługo później do budynku weszła grupa osób, z którą studentka bawiła się w klubie, w tym Mirosław Ż. Przez pewien czas pił tam alkohol, a następnie cała grupa wyszła z akademika. Jak zdołano później ustalić, Ż. miał jednak tam wrócić i dowiedzieć się, w którym pokoju mieszka Hanna.

Około godziny 12 następnego dnia, ciało studentki znalazł jej kolega. "Wyniki oględzin i przeprowadzonej sekcji zwłok nie pozostawiły wątpliwości co do tego, że została ona w bardzo brutalny sposób zamordowana i stała się ofiarą przemocy seksualnej" - poinformował Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Na ciele 22-latki stwierdzono liczne obrażenia, a wygląd części z nich wskazywał na to, że próbowała się bronić.

Dzień później uwaga śledczych skupiła się na Mirosławie Ż., między innymi dlatego, że wcześniej był już karany za rozbój. "Nie zastali go w miejscu zamieszkania. Od tego też czasu przestał utrzymywać jakiekolwiek kontakty ze swoją matką i znajomymi" - dodał Kopania. Jak się później okazało, na znalezionych w jego domu spodniach odkryto ślady, z których wyizolowano profil DNA Hanny, zaś na jej bluzce znaleziono z kolei męskie DNA, pasujące do DNA z odzieży mężczyzny.

Prokurator Kopania poinformował, że "prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Mirosławowi Ż. zarzutu dokonania ze szczególnym okrucieństwem zbrodni zabójstwa i zgwałcenia 22–latki". Sąd zaocznie go aresztował, dzięki czemu możliwe było wydanie za nim listów gończych: początkowo krajowego, a następnie międzynarodowego.

Początkowo śledczy podejrzewali, że Mirosław Ż. ukrywa się wGrecji, pod zmienioną tożsamością. "Ostatecznie ustalono, że przebywa w Rosji, zamieszkując w jednej z małych miejscowości w regionie Iwanowo" - przyznał Kopania. Jak się okazało, mężczyzna ułożył sobie życie i założył rodzinę, a łódzcy policjanci zatrzymali go właśnie w Iwanowie.

Prokuratura Generalna Rosji uwzględniła wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości RP dotyczący ekstradycji mężczyzny. - W środę został przekazany do Polski. Policjanci przejęli go na przejściu granicznym. Dzisiaj w łódzkiej prokuraturze zostanie przesłuchany i dowie się, jakie ciążą na nim zarzuty - powiedziała młodsza inspektor Joanna Kącka z łódzkiej policji.

AKTUALIZACJA:

Jak informuje Radio Zet, Mirosław Ż. został już przesłuchany. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. "57-latek podejrzany o gwałt i brutalne zabójstwo studentki z Łodzi w 1995 r. nie przyznaje się do winy. Mirosław Ż. został zatrzymany w Rosji. Dziś został przesłuchany w łódzkiej prokuraturze. Odmówił składnia wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia" - czytamy.