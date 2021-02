Koronawirus. Mateusz Morawiecki: Patrzymy z ogromnym niepokojem na liczbę zgonów

W czwartek na konferencji prasowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, premier oraz minister zdrowia skomentowali bieżącą sytuację pandemiczną w kraju i zapowiedzieli nowy program leczenia pacjentów onkologicznych. Ministerstwo poinformowało dzisiaj o 6 802 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 444 zgonach.

REKLAMA

- Patrzymy z ogromnym niepokojem na liczbę zgonów. Zdając sobie sprawę, że sytuacja w wielu branżach jest trudna, musimy jednak z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu obostrzeń. Jutro przedstawimy perspektywę na kolejne dwa tygodnie - przyznał Mateusz Morawiecki.

Dzisiejsza liczba zgonów wynosząca 444 jest większa niż w czwartek w zeszłym tygodniu i jest to dla nas niepokojący sygnał

- powiedział Adam Niedzielski.

Zielona Góra. 20-latka znieważyła Andrzeja Dudę. Sąd podjął decyzję

Czy pandemia jest pod kontrolą?

Mateusz Morawiecki oznajmił z kolei, że w Polsce mamy do czynienia z trzecią falą koronawirusa, która nie dotknęła nas tak mocno, jak kraje sąsiednie. Premier przekazał, że wraz z ekspertami analizuje wiele czynników, według których wyznaczana jest strategia walki z pandemią koronawirusa.

- Dzisiaj patrzymy na kilka parametrów jednocześnie, żeby mieć pełne wyobrażenie dotyczące zagrożeń. Bierzemy pod uwagę: liczbę zakażeń, przeprowadzanych testów, liczbę zgonów, liczbę dostępnych łóżek covidowych i respiratorowych, a oprócz tego tempo dostaw szczepionek - mówił Mateusz Morawiecki. - Teraz jesteśmy w trakcie trzeciej fali - przyznał premier.

Z kolei, minister zdrowia oznajmił, że biorąc pod uwagę liczbę łóżek zajętych w szpitalach, pandemia nie stanowi obecnie niebezpieczeństwa dla stabilności działania systemu opieki zdrowotnej.

Pod kątem funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nie widzimy dziś zagrożeń, by pandemia w obecnej intensywności stanowiła niebezpieczeństwo dla stabilności jego działania

- stwierdził Adam Niedzielski.

Zobacz wideo Onkolożka: witamina C nie leczy raka

Nowa strategia walki z rakiem

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Premier na konferencji zapowiedzieli nowy program budowy Krajowej Sieci Onkologicznej. Zadaniem Sieci będzie poprawa leczenia pacjentów onkologicznych na wszystkich etapach.

- To choroba, która zabiera nam co roku ponad 100 tys. naszych rodaków, naszych bliskich. Wraz z wieloma specjalistami, z którymi przed chwilą byliśmy bardzo głęboko zanurzeni w poszczególnych obszarach onkologii, wypracowaliśmy program budowy Krajowej Sieci Onkologiczne - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jak przekazał Adam Niedzielski, do końca marca ma zostać przygotowana ustawa w sprawie poprawy leczenia nowotworów w Polsce. Nowe przepisy miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r., tak aby "ośrodki mogły odpowiednio się przygotować".

Radom. Córka kobiety zmarłej na COVID-19 chce śledztwa: Wszyscy wylecicie

***

W marcu minie rok od stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak pandemia zmieniła Wasze życie? Co straciliście, a co zyskaliście w mijającym roku? Czekamy na Wasze relacje. Na adres e-mailowy listydoredakcji@gazeta.pl możecie przesyłać zarówno pisemne wypowiedzi, jak i w formie nagrań wideo (do 20 sekund, najlepiej nagrywane w poziomie). Wasze historie zostaną wykorzystane w materiałach publikowanych w Gazeta.pl.