IMGW. Ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Będzie ślisko i niebezpiecznie

Późnym wieczorem w środę IMGW wydał ostrzeżenia przede wszystkim przed oblodzeniem. Dla kilku regionów wydano również alerty związane z intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem, a także możliwością wystąpienia marznących opadów.

REKLAMA

Cztery ofiary pożaru. "Przez pół godziny nie było żadnej karetki"

IMGW. Cztery rodzaje ostrzeżeń

Pierwszym stopniem zagrożenia przed oblodzeniem zostały objęte regiony w pasie od zachodniej części kraju do wschodniej, a także obszar Pomorza Zachodniego. Oblodzeń nie prognozuje się natomiast dla Pomorza, północnej części Warmii i Mazur oraz Podlasia, a także dla całego południowego pasa kraju. Ostrzeżenie to obowiązuje do czwartku do godziny 10.

Alert pierwszego stopnia wydano ponadto przez marznącymi opadami deszczu. Dotyczy wąskiego pasa od wschodniej granicy Polski, poprzez Siedlce, aż do Warszawy. Silny wiatr z kolei może się pojawić w pasie od regionów południowo-zachodnich, aż do Podkarpacia i regionów południowo-wschodnich. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do późniejszych godzin.

Intensywne opady śniegu prognozuje się dla Podlasia. W Białymstoku, Łomży, Suwałkach i okolicach ostrzeżenie przed tym zjawiskiem obowiązywać będzie do godziny 10.

IMGW. Prognoza nadchodzących zagrożeń meteorologicznych

Od piątku do soboty obowiązywać będzie alert IMGW przed silnym mrozem na Podlasiu, natomiast w południowej części województwa mazowieckiego przed marznącymi opadami deszczu.

Pod stadem jeleni zarwał się lód. Kilkadziesiąt zwierząt wpadło do wody

Większy obszar został objęty ostrzeżeniami w prognozie na sobotę. Silny mróz może się wówczas pojawić na Podlasiu, Warmii i Mazurach, części województwa pomorskiego, na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Marznące opady mogą się z kolei pojawić na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dla tego obszaru na niedzielę dodatkowo wydano alerty przed silnym wiatrem, natomiast na Podlasiu w dalszym ciągu obowiązywać będzie ostrzeżenie przed silnym mrozem.