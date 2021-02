Informację o załamaniu się lodu pod stadem jeleni podał serwis Remiza.pl. - Strażacy kruszą lód i starają się pomóc zwierzętom w wydostaniu się na ląd - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie mł. kpt. Rafał Matysik. Jak dodał, do wody wpadło kilkadziesiąt zwierząt.

Jak podaje Onet, z relacji świadków wynika, że po wyciągnięciu z wody część zwierząt cofała się w stronę lodu ze strachu przed ludźmi. Portal podkreśla, że pod wodą zostało kilkadziesiąt jeleni, jednak ze względu na zmrok i trudne warunki strażacy musieli zakończyć akcję. - W tej chwili trudno jest oszacować dokładnie ile zwierząt zostało pod lodem - powiedział Onetowi Tomasz Kubiak, rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej. W czwartek strażacy wrócą na jezioro, aby wydobyć te osobniki, których nie udało się uratować.

Chwilę przed godz. 20:00 Michał Dzienyński, dziennikarz Radia ZET poinformował, że uratowano 15, a zginęło ponad 20 jeleni. "Ocalonymi zwierzętami zajęło się nadleśnictwo" - napisał na Twitterze.

Kędzierzyn-Koźle. 29-latka chciała uratować psa. Załamał się pod nią lód

"Pamiętajmy, że każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie" - apeluje policja.

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód? Policja odpowiada: