Jak podaje portal Korso24.pl, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyłączył jawność rozprawy - dziennikarzom przekazano jedynie, że zaplanowane są już z góry co najmniej cztery kolejne posiedzenia. W środę sąd przesłuchał trzech świadków, w tym pokrzywdzonego, który występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wyjaśnienia miał złożyć także oskarżony ksiądz.

Więcej o sprawie pisze rzeszowska "Wyborcza". 58-letni Józef G. oskarżony jest o wykorzystywanie seksualne 12-letniego ministranta oraz nakłanianie go do składania fałszywych zeznań. Akt oskarżenia dotyczy lat 2005-2006. Za zarzucane mu czyny grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Już w 2006 roku wykorzystywany przez księdza nastolatek przekazał kurii taśmę magnetofonową. Znajdowały się na niej dowody potwierdzające jego zeznania. Jak się później okazało, taśma w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła. O nagraniach dowiedział się jednak sam Józef G., który zaczął szantażować oraz nękać pokrzywdzonego i namawiać go do zmiany zeznań.

Mimo przekazanych taśm kuria nie podjęła żadnych działań wyjaśniających i nie zgłosiła sprawy do prokuratury. Kuria jedynie przeniosła duchownego do innej parafii - do Ostrowca Świętokrzyskiego. Aż do aresztowania, które miało miejsce we wrześniu 2020 roku, Józef G. pełnił funkcję proboszcza jednej z parafii, a na dodatek uczył dzieci w szkole i był wykładowcą akademickim.

Śledztwo zostało wszczęte 24 czerwca 2020 roku. Powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył oficjał Sandomierskiego Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Sprawa początkowo została umorzona, bo zastraszany przez księdza pokrzywdzony, nie mówił całej prawdy. Śledztwo wznowiono ponownie latem 2020 roku. We wrześniu Józef G. został aresztowany. Kapłan nie przyznaje się do winy.

Na liście 22 świadków znajduje się obecny metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej arcybiskup Andrzej Dzięga, który w latach 2002–2009 był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Wobec arcybiskupa wszczęto też postępowanie kanoniczne na zlecenie Watykanu. Duchowny podejrzewany jest za krycie przestępstw seksualnych, których dopuścili się podlegli mu kapłani - w tym ksiądz Józef G.

