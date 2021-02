JedenDzieńDłużej. Dzięki czytelnikom Gazeta.pl udało się zebrać ponad 88 tys. zł dla WOŚP

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się wraz ze Światełkiem do Nieba.

REKLAMA

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz. Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia koronawirusa. Ponownie zagraliśmy #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

Zobacz wideo Anna Dymna wspomina swój pierwszy finał WOŚP

W ramach akcji #JedenDzieńDłużej Gazeta.pl udało się zebrać ponad 88 tys. zł dla WOŚP

Trzy dni po zakończeniu 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na koncie fundacji jest już 37 197 108 zł. Natomiast zadeklarowana kwota wynosi w tym momencie 127 495 626. W poniedziałek podczas konferencji podsumowującej niedzielny finał Jerzy Owsiak przekazał, że jest to suma wyższa niż przed rokiem.

- Rok temu o tej porze było to 116 mln zł. Gdyby ta suma miała się zatrzymać na 127 mln, to już moglibyśmy zrealizować wszystkie pomysły, o których rozmawialiśmy z lekarzami. Za te pieniądze po raz kolejny zakupimy najnowocześniejsze urządzenia. Dla laryngologii graliśmy 13 lat temu i ten sprzęt się po prostu zużył - mówił szef Fundacji WOŚP. Przypomnijmy, że w tym roku celem zbiórki jest wsparcie oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Gazeta.pl wspierała Wielką Orkiestrę nie tylko podczas samego finału, bowiem chcieliśmy zagrać w tym szczytnym celu #JedenDzieńDłużej. Dzięki hojności naszych czytelników udało nam się zebrać 88 336 zł (stan na godz. 14 w środę) - zarówno w ramach aukcji, jak i poprzez zbiórkę, którą uruchomiliśmy na Facebooku. Ogromnie dziękujemy za Wasze wsparcie!

Większość licytacji zakończyła się we wtorek o północy, a ich przebieg w samej końcówce okazał się niezwykle dynamiczny. Licytowano zacięcie do samego końca, a ceny niektórych przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP zmieniały się z minuty na minutę. Zdarzało się i tak, że niektóre tuż przed północą podwoiły swoją wartość. Do zwycięzców aukcji trafią m.in.: Pióro Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ze specjalną dedykacją, Srebrna Kurtka Marii Peszek, zaproszenie na próbę zespołu Kwiat Jabłoni i spotkanie z Artystami czy książka Anne Applebaum "Zmierzch demokracji" ze specjalną dedykacją.

Wspomniana kwota 88 tys. zł zebrana w ramach akcji #JedenDzieńDłużej z pewnością jeszcze wzrośnie, bowiem trzy nasze aukcje dla WOŚP potrwają jeszcze do piątku. Wciąż można wylicytować:

XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021