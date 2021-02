Ponad 5 mln złotych na WOŚP od Mamy Ginekolog i jej fanów. "Dokonaliście niemożliwego"

Podczas tegorocznego finału WOŚP zbierał pieniądze na wsparcie dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Łącznie udało się zebrać 127 495 626 złotych na zakup sprzętu medycznego. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierają liczni artyści, politycy i blogerzy. Jedna z blogerek, ginekolożka Nicole Sochacki-Wójcicka również zaangażowała się w zbiórkę i za pomocą swoich fanów w mediach społecznościowych udało jej się zebrać około 4,5 proc. całej sumy zebranej podczas 29. finału. "To jest coś niesamowitego!!! To wy w to uwierzyliście, że ubiegłoroczny rekord jest do pobicia (i to jak) to wy dokonaliście niemożliwego. Dziękujemy całym naszym zespołem" - napisała Mama Ginekolog na swoim profilu na Instagramie.

Blogerka zebrała ponad 5 milionów złotych na WOŚP

Mama Ginekolog w zeszłym roku zebrała ponad 3 mln złotych na pomoc WOŚP. W tym roku zbiórka okazała się jeszcze bardziej owocna. Jej profil na Instagramie obserwuje 767,7 tysięcy osób. Nicole Sochacki-Wójcicka oferowała w swoim sklepie internetowym pakiet e-booków, które można było kupić, w zależności od pakietu, za kilkadziesiąt złotych. E-booki zostały stworzone we współpracy z innymi blogerami, między innymi Mają Sudoł. W dniu 29. finału wszystkie dochody ze sklepu szły na konto WOŚP. W ten sposób udało się uzbierać aż 5 377 782 złotych netto na pomoc potrzebującym.

Na co dzień Nicole Sochacki-Wójcicka pracuje jako ginekolożka w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Od 2015 prowadzi profil na Instagramie i bloga mamaginekolog.pl.

W ramach akcji #JedenDzieńDłużej na konto WOŚP trafi co najmniej 69 tys. zł