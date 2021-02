Na środę i czwartek (3-4 luty) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział ocieplenie. Zimowa aura wraz z niskimi temperaturami utrzyma się tylko na północnym wschodzie. Na północy Polski można spodziewać się opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a w pozostałej części Polski opadów deszczu. Silny wiatr osiągnie w porywach prędkość do 60 km/h.

- W najbliższych dniach pogoda będzie szalona. W środę na Dolnym Śląsku termometry pokażą do 10 stopni, a na Podlasiu w nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do minus 21 stopni Celsjusza - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski.

W środę temperatura minimalna na północnym wschodzie kraju może sięgnąć nawet minus 9 stopni Celsjusza. W pozostałej części Polski będzie znacznie cieplej, od minus 2 do 4 stopni w centrum, na południowym zachodzie od 3 do 7, a w niektórych regionach nawet do 10 stopni Celsjusza.

Od piątku do niedzieli w Polsce utrzyma się podział na północną, chłodną strefę i cieplejsze centrum oraz południe. Pierwsze mrozy mogą pojawić się jednak już w nocy z czwartku na piątek, kiedy temperatura na Suwalszczyźnie i Podlasiu może spaść do minus 15 stopni. Będzie pochmurno, miejscami może spaść śnieg. Temperatura w ciągu dnia wyniesie minus 8 na północnym wschodzie, minus 4 w centralnej Polsce i ok. 3 stopni na południu i południowym zachodzie.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gołoledzią

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed marznącymi opadami śniegu dla części województwa podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Marznące opady będą powodować gołoledź, będzie ślisko, dlatego szczególną ostrożność na drogach powinni zachować kierowcy. Do czwartku na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. Lokalnie pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet do 15 centymetrów.

