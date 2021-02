Zobacz wideo Jak nie dać sobie ukraść konta na Twitterze i Facebooku? Poradnik dla polityków PiS (i nie tylko) [TOPtech]

Całą sytuację opisano na stronie Komendy Powiatowej Policji. Według ustaleń śledczych 30-latka z powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim poznała przez internet mężczyznę, który przedstawił się jej jako słynny tajwański aktor, model i piosenkarz.

REKLAMA

30-latka z Hrubieszowa została oszukana przez "tajwańskiego aktora". Straciła 160 tys. złotych

Kobieta zaczęła pisać z mężczyzną. "Tajwański aktor" komplementował Polkę oraz zwierzał jej się z problemów. Kiedy zdobył jej zaufanie, zaczął pisać o tym, że jest samotny i zagubiony. Cieszył się też, że w porównaniu do innych kobiet, nie zależy jej tylko na jego pieniądzach.

35-latka straciła kilkadziesiąt tysięcy zł. Uwierzyła, że pisze do niej Will Smith

Oszust powiedział wtedy, że firma w Stanach Zjednoczonych posiada należące do niego złoto, biżuterię czy nagrody, które chce przechować w bezpiecznym miejscu. Uznał, że najlepiej będzie to zrobić, wysyłając te rzeczy do Polski. 30-latka miała przechować jego rzeczy, dopóki do niej nie przyjedzie. Wcześniej jednak kobieta musiała zapłacić za paczkę.

30-latka trzykrotnie wzięła pożyczkę w bankach i wpłacała kolejne sumy pieniędzy na podane konto. "Celebryta" przekonywał, że spłaci wszystkie jej długi i zabierze ją na Tajwan. Dopiero po ostatniej wpłacie kobieta zaczęła orientować się, że poznany mężczyzna może być naciągaczem.

Wtedy też zgłosiła sprawę do prokuratury i na policję. W sumie 30-latka straciła 160 tysięcy złotych. "Policjanci obecnie wyjaśniają sprawę oszustwa i apelują po raz kolejny o ostrożność w kontaktach z przygodnie poznanymi osobami. Czasem wystarczy po prostu zachować trzeźwość umysłu, aby nie paść ofiarą wyrafinowanych naciągaczy" - napisano w komunikacie hrubieszowskiej policji.

Poniatowa. Policja odebrała hodowcy 18 owczarków. Stały w śniegu