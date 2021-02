Narodowy Spis Powszechny 2021. Trwają poszukiwania rachmistrzów. Ile można zarobić? Jakie są wymagania?

Z powodu pandemii czas trwania Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 został wydłużony. Pierwotnie miał się on odbyć między 1 kwietnia a 30 czerwca, obecnie mówi się jednak, że potrwa aż do końca września. Na ostateczne decyzje trzeba jeszcze poczekać, jednak już teraz można zgłosić się do naboru na rachmistrza.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Kogo obejmuje?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat i w tym roku rozpocznie się on 1 kwietnia. Będzie realizowany przy pomocy internetowego formularza, który znajdziemy na stronie GUS. Osoby niebędące w stanie zapisać się przez internet, mogą liczyć na pomoc rachmistrzów, którzy dane zbiorą poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

Obowiązek spisowy dotyczy osób fizycznych stale i czasowo przebywających w mieszkaniach, budynkach i innych pomieszczeniach, osób fizycznych nieposiadających miejsca zamieszkania, a także budynków mieszkalnych, obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz innych zamieszkanych pomieszczeń niebędących mieszkaniami.

Narodowy spis powszechny. Rachmistrz zadzwoni, zamiast przychodzić

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jak zostać rachmistrzem spisowym?

Kandydat na rachmistrza powinien spełniać określone warunki. Musi mieć on ukończone 18 lat, posiadać minimum średnie wykształcenie oraz biegłe posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Dodatkowo nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym skarbowe.

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kogo dotyczy?

Do zadań rachmistrza należeć będzie przeprowadzanie telefonicznych lub bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalną aplikację z formularzem. Za jeden prawidłowo przeprowadzony wywiad telefoniczny przysługiwać będzie stawka 4 zł brutto, natomiast w przypadku wywiadu bezpośredniego - 7 zł brutto.