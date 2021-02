Szprotawa miastem przyjaznym LGBT+. "Nie obawiam się reakcji rządzących"

Zobacz wideo Uzgodnienie płci w Polsce. Bodnar: Politycy mają wyrzut sumienia

"Gmina Szprotawa zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd i orientację seksualną" - tak brzmi początek dokumentu przyjętego przez Radę Miejską w Szprotawie, w województwie lubuskim.

Szprotawa miastem przyjaznym LGBT. "Należymy do tolerancyjnego narodu, który udowadniał to przez wieki"

Deklaracja została podjęta po apelu skierowanym przez Anitę Kucharską-Dziedzic (Lewica), którą poparli posłowie Tomasz Aniśko (KO, Zieloni) i Katarzyna Osos (KO) oraz senator Wadim Tyszkiewicz. - To radni podjęli taką inicjatywę, a ja podpisuję się pod tymi tezami. Nie obawiam się reakcji rządzących, bo krzywe patrzenie na osoby LGBT jest niskim odruchem - powiedział portalowi gazetalubuska.pl burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Dodał też, że nie przewiduje wielu negatywnych reakcji w mieście. - W końcu należymy do tolerancyjnego narodu, który udowadniał to przez wieki - stwierdził burmistrz Gąsik.

Decyzja została przyjęta zdecydowaną większością, od głosu wstrzymało się tylko trzech z 21 radnych.

- Dziwię się, że otrzymałem tyle pozytywnych głosów i gratulacji z całej Polski. Przecież powtarzam, że tolerancja powinna być czymś normalnym, nad czym się nie dyskutuje - mówi w rozmowie z polsatnews.pl przewodniczący rady Andrzej Strambulski.

"Instytucje gminne mają być (i są!) przyjazne osobom nieheteronormatywnym, zarówno jako pracodawcy jak i w relacji urzędnik - mieszkaniec. Szprotawa zobowiązała się też do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób! Jestem dumna, że województwo lubuskie wyznacza standardy prawno-człowiecze w Polsce. Gratuluję całej gminie! Jesteście wzorem do naśladowania! To zaszczyt móc Was reprezentować" - napisała z kolei na Facebooku inicjatorka apelu Anita Kucharska-Dziedzic.

