Rodzice skontaktowali się z dziennikarzami portalu naszamlawa.pl po mszy, która odbyła się w niedzielę 31 stycznia w parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie (woj.mazowieckie). Ksiądz miał przyznać, że przeglądał facebookowe profile, należące do rodziców dzieci przystępujących do komunii świętej.

Mława. Ksiądz mówił o niedopuszczeniu do komunii świętej niektórych dzieci

Rodzice informowali, że ksiądz oświadczył, że właśnie z powodu tego, co rodzice piszą na Facebooku, nie powinien dopuścić do komunii świętej co najmniej kilkorga dzieci. Dziennikarze portalu zwrócili się więc do płockiej kurii z prośbą o zajęcie stanowiska.

- Przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej powinno przebiegać w dobrej atmosferze oraz wzajemnej współpracy, dlatego jest nam przykro z powodu zamieszania. Aby wyjaśnić sprawę, jutro dojdzie do spotkania z księżmi z tej parafii - przekazała rzeczniczka prasowa diecezji płockiej dr Elżbieta Grzybowska.

