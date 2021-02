JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dzięki naszym czytelnikom na konto WOŚP trafi co najmniej 69 tys. zł!

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się wraz ze Światełkiem do Nieba.

REKLAMA

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz. Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia koronawirusa. Ponownie zagraliśmy #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

Zobacz wideo Jaki jest cel zbiórki 29. Finału WOŚP?

W ramach #JedenDzieńDłużej udało się zebrać ponad 69 tys. zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29. Finał WOŚP za nami. Dzięki hojności darczyńców i pracy całego sztabu udało się zebrać 24 626 924 zł. To jednak tylko ułamek pomocy, bowiem deklarowana kwota to 127 495 626 zł, co oznacza, że znów może paść rekord. W tym roku celem zbiórki jest wsparcie oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W niedzielę jako całe społeczeństwo pokazaliśmy, jak wiele dobrego możemy zdziałać, gdy tylko robimy to wspólnie. Choć w tym roku wszyscy mierzymy się z epidemią koronawirusa, suma, która już znalazła się na koncie WOŚP, udowadnia, że solidarność i troska o innych to wartości, o których nie zapominamy nawet w czasie różnych kryzysów.

Świadczy o tym również kwota, którą już udało się zebrać w czasie akcji Gazeta.pl #JedenDzieńDłużej. Dzięki 14 licytacjom oraz zbiórce prowadzonej na Facebooku na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafi co najmniej 69 276 zł! (Kwota na godz. 22:45).

To wszystko nie byłoby oczywiście możliwe bez udziału naszych czytelników. Dziękujemy, że byliście z nami podczas 29. Finału WOŚP, i że graliście z nami jeden #JedenDzieńDłużej. Choć pisaniem zajmujemy się na co dzień, to trudno w tym momencie ubrać w słowa naszą wdzięczność.

Pełną listę aukcji dla WOŚP można znaleźć poniżej (zakończą się we wtorek o północy):

XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021